Мелодии кельтской арфы и панфлейты прозвучат 18 декабря в музее Богдановича

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние торжества пройдут в Литературном музее Максима Богдановича 18 декабря, сообщили БЕЛТА в Государственном музее истории белорусской литературы.

"Предлагаем посмотреть детский кукольный спектакль "Волшебные снежинки", который пройдет в сопровождении изумительного светового шоу и живой музыки. Эта добрая сказка про зимние чудеса и Новый год рассчитана на маленького зрителя от 3 до 8 лет", - рассказали организаторы. Начало показа в 11.00.

В этот же день в музее пройдет совместное мероприятие группы Lumiere Tales и театра кукол, света и тени "Дом солнца". "Приглашаем вас на вечернее музыкально-световое представление. Театр "Дом солнца" покажет магическое рисование светом и проекционное шоу, а группа Lumiere Tales дополнит зрелище атмосферной музыкой. Авторские композиции исполнят на кельтской арфе, панфлейте, гитаре и фортепиано", - отметили в музее. Начало в 18.00.

Количество мест ограничено, предварительная запись обязательна по телефонам +375 (17) 363-07-61 или +375 (17) 355-22-95.-0-