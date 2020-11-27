Мезенцев: к Великой Победе в странах СНГ относятся с особым уважением и трепетом

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Великой Победе в странах СНГ относятся с особым уважением, трепетом и сопереживанием. Такое мнение высказал сегодня посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев во время открытия выставки "Евгений Халдей. Знамя Победы" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"В странах Содружества к Великой Победе относятся с особым уважением, трепетом и сопереживанием. Чем она дальше, тем больше осознается масштаб подвига, совершенного солдатом советского народа. Те, кто поднимался из окопа, должны были каждый раз преодолевать себя, проявлять невероятное мужество и волю, чтобы не дрогнуть и добыть эту победу. Глядя на снимки уникального фотомастера Евгения Халдея, мы не можем вычленить, где на них изображен белорус, русский, украинец, поляк, еврей, азербайджанец, эстонец. Мы и не должны это делать, потому что это Победа всего народа, а память о ней неделима", - сказал Дмитрий Мезенцев.

По словам заместителя министра культуры Российской Федерации Николая Овсиенко, выставка построена драматургически верно: от первых минут войны до Парада Победы. "У меня была возможность в тишине пройтись по экспозиции и посмотреть в глаза персонажам, которые благодаря Евгению Халдею удивительным образом остались в вечности. Он прошел всеми фронтовыми дорогами и дал возможность современникам и потомкам вглядеться в эти лица. Если бы автор жил сегодня, его бы точно называли фотохудожником, потому что у него взгляд не репортера, а именно художника. Каждая его фотография - это картина, где есть своя драматургия и совершенно удивительное построение кадра", - отметил он.

Заместитель министра культуры Беларуси Валерий Громада поблагодарил российскую сторону за воплощенную в стенах музея экспозицию. "Реализация этого проекта говорит о том, что мы занимаемся правильным и важным делом. Я искренне убежден, что общими усилиями мы сумеем противостоять фальсификации истории, в том числе и событий Великой Отечественной войны. Думаю, выставка вызовет неподдельный интерес у белорусских зрителей", - подчеркнул он.

Экспозиция предоставлена Государственным музейно-выставочным центром РОСФОТО, с которым сотрудничала дочь фотографа Анна Халдей. Проект реализован при поддержке министерств культуры Беларуси и России, Российского военно-патриотического общества, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, посольства Российской Федерации в Беларуси, организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Увидеть снимки автора можно по 27 декабря.

Классик советского фотоискусства военных лет Евгений Халдей родился в 1917 году в Юзовке (теперь Донецк). Первый снимок сделал в 13 лет камерой, которую собрал самостоятельно из двух картонных коробок и линзы от очков в качестве объектива. В 18 лет начал работать фотокорреспондентом, снимки печатались в украинских газетах, а вскоре и в московской прессе. С 1936 года работал корреспондентом фотохроники ТАСС. Сотни метров отснятой пленки запечатлели Керчь, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Кубань, Ялту, Севастополь, Болгарию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию, Германию, Потсдам, Харбин, Порт-Артур, Париж и Канны. По его фотографиям страна судила обо всех бедствиях войны, а некоторые снимки были предъявлены в качестве доказательств для Нюрнбергского трибунала. Автор создал портреты советских военачальников, офицеров, солдат, летчиков и моряков - героев и простых тружеников войны.-0-

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