Международные книговедческие чтения пройдут в Минске 22-23 апреля

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVІІ Международные книговедческие чтения пройдут 22-23 апреля в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Международные книговедческие чтения - одна из главных площадок страны для обсуждения результатов научных исследований по вопросам книжной культуры и книжного наследия. "Конференция достигла действительно высокого уровня, приобрела большую популярность и собирает исследователей книги из разных стран. Всех ее участников объединяет неизменный интерес к книжной культуре Беларуси, ее истории, достижениям и перспективам", - подчеркнули в НББ.

Круг вопросов, запланированных для обсуждения на нынешней конференции, охватывает все важные аспекты развития белорусской книжной культуры - от старинных рукописей до использования современных информационных технологий на всех этапах существования книги. Исследователи обсудят вопросы, начиная от особенностей художественной атмосферы Библии Франциска Скорины и заканчивая искусством современной белорусской детской книги.

В программе запланировано более 80 докладов от ученых из 7 стран. Конференция состоится в живом формате, а также предусматривает онлайн-трансляцию и дистанционное присоединение удаленных участников.

Организаторы конференции - Министерство культуры и Национальная библиотека.-0-