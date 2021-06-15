Международный фестиваль "ФотоКрок" пройдет в Витебске в конце июня

15 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. VI Международный фестиваль фотографии "ФотоКрок" имени Сигизмунда Юрковского пройдет в Витебске 23-27 июня. Ежегодный форум объединяет профессионалов и любителей для обмена опытом и творческими идеями, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы фестиваля.

Во время форума пройдет открытый конкурс фотографий "Это любовь". Работы олицетворяют состояние любви во всех проявлениях, например к человеку (родному или кумиру), стране, животным и природе, работе, хобби, моде. В конкурсной программе приняли участие 216 человек, прислав более 1,8 тыс. снимков. Это представители семи стран: Беларуси, Азербайджана, Казахстана, России, США, Узбекистана и Украины. Жюри конкурса выбрало лучшие работы из присланных. Отобранные фото войдут в фестивальную экспозицию, а лауреатов наградят дипломами и памятными подарками.

В программе "ФотоКрока" также выставки, лекции, творческие встречи, мастер-классы, экскурсии и другие события. Также фотографам предложат через объектив показать один день из жизни Витебска.

Витебск стал родиной фотофестиваля неслучайно. Здесь во второй половине XIX века творил Сигизмунд Юрковский, впервые в мире предложивший использовать в фотоаппаратах шторно-щелевой затвор. Это изобретение дало толчок развитию фототехники и стало прародителем аналогичного устройства в современных цифровых фотоаппаратах. Сегодня витебский "ФотоКрок" носит имя прославленного фотографа и изобретателя. Также в областном центре действует музей, названный в честь этого деятеля.-0-