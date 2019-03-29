Международный фестиваль к 200-летию Станислава Монюшко пройдет 5-11 апреля в Минске

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная академия музыки совместно с Польским институтом в Минске, Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в Беларуси и Краковской музыкальной академией с 5 по 11 апреля проведут Международный музыкальный фестиваль к 200-летию Станислава Монюшко, сообщила корреспонденту БЕЛТА ректор академии Екатерина Дулова.

"Мы решили содержательно отразить всю сферу творчества Станислава Монюшко в самых разных направлениях. Откроет наш форум 5 апреля спектакль "Галька", подготовленный нашими студентами, музыкальным руководителем, дирижером Александром Высоцким и режиссером-постановщиком Анной Моторной", - рассказала ректор.

8 апреля в большом зале академии музыки состоится театрализованный концерт из произведений Станислава Монюшко "Маляўнічы гасцінец - паэтычны настрой" с участием студентов кафедры оперной подготовки и хореографии. Дирижировать будет обладатель медали Франциска Скорины Вячеслав Чернухо-Волич, режиссер-постановщик - Ирина Гаранец.

"Затем, 9 апреля, проведем концерт лауреатов и дипломантов І Республиканского конкурса вокалистов имени Монюшко. В нем выступит творческая молодежь, которая ныне в числе наших студентов. Им будет отдан наш большой зал для полноценного проведения масштабного мероприятия. А финалом станет грандиозное событие 11 апреля в большом зале Белгосфилармонии - в рамках традиционного нашего проекта "Вечер в консерватории" хором академии музыки будут исполнены "Крымские сонеты" Монюшко и ряд его симфонических сочинений", - анонсировала Екатерина Дулова.

Она отметила, что на фестиваль приедут около 70 студентов Краковской музыкальной академии, которые выступят вместе с симфоническим оркестром БГАМ. Дирижировать этим концертом будет ректор Краковской академии Станислав Кравчински.-0-