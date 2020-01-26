Международный фестиваль-конкурс для юных танцоров пройдет 7-9 февраля в Минске

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Международный фестиваль-конкурс лауреатов в области современного хореографического искусства "Zа гранью" пройдет 7-9 февраля в Минске на площадке Дворца профсоюзов, сообщили БЕЛТА организаторы.

Участники фестиваля-конкурса - сильнейшие детские и молодежные хореографические коллективы из Беларуси, а также стран ближнего зарубежья - обладатели Гран-при и лауреаты первой степени. "Они прибудут в Минск, чтобы побороться за звание лучших из лучших в танцевальном мире и получить денежный Гран-при", - отметили организаторы.

Оценивать конкурсантов будет международная судейская коллегия, которая состоит из заслуженных хореографов и деятелей культуры Беларуси и России. Они действующие практики и профессионалы своего дела: Евгений Горшков (Череповец), Александр Гурвич (Екатеринбург), Светлана Гутковская (Минск), Ольга Скворцова (Минск), Елена Слободчикова (Красноярск).

В специальной номинации творческого сотязания "Движение сердцем" выступят дети с нарушением слуха. Они, вопреки своей природе, стали частью танца и на своем примере показали, что искусство выходит за грани возможного и может быть доступно всем.

Международный фестиваль-конкурс лауреатов в области современного хореографического искусства "Zа гранью" призван расширить и укрепить межнациональные творческие связи, а также развить фестивальное движение в области хореографии в Беларуси. Причем, это не только конкурсная программа среди хореографических коллективов, но и мастер-классы от судей фестиваля.

Организатором фестиваля-конкурса выступает МОО "ПроДвижение". -0-