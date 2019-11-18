Международный фестиваль современной хореографии стартует в Витебске

18 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XXXII Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) стартует сегодня в концертном зале "Витебск" и пройдет по 23 ноября, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

IFMC соберет артистов из Беларуси, Бельгии, Испании, Нидерландов, России и Украины. Перед открытием зрители смогут познакомиться с фотопроектом Игоря Гусакова и выставкой скульптур Сергея Сотникова. На открытии гости увидят легендарную "Анну Каренину" - пластический спектакль без слов в исполнении артистов Московского государственного академического театра имени Вахтангова. Режиссер спектакля Анжелика Холина покажет свою трактовку романа.

В целом афиша творческого форума представлена разноформатными постановками. 19-20 ноября состоится мировая премьера балета "Вий" в исполнении академического театра "Киев Модерн-балет". Постановка будет идти сразу на двух сценах: на витебской - КЗ "Витебск" и минской - Большой театр оперы и балета. 21 ноября состоится показ работы бельгийского хореографа Яна Мартенса Sweat Baby Sweat, основанный на разных языках движения - йога, цирковая акробатика и рок-н-ролл. Пермский государственный театр "Балет Евгения Панфилова" привезет две премьеры: одноактные балеты "Лабиринт" и "Человек воздуха". На закрытии фестиваля 23 ноября будет представлен лучший спектакль международного форума танца Tanzmesse-2018 в Дюссельдорфе - Oskara в исполнении компании танца Kukai Dantza (Испания).

Заметным событием IFMC станет финал белорусского конкурса современной хореографии. Выступления артистов зрители смогут увидеть 22 ноября.

Также состоятся интерактивные лекции, мастер-классы, семинары, круглые столы. Традиционно в фойе концертного зала "Витебск" будут экспонироваться выставки.

Учредители форума - Витебский облисполком, Министерство культуры, Витебский горисполком, Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Организатор - Центр культуры "Витебск".-0-