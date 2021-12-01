Международный конкурс соберет в Минске лучших молодых пианистов из семи стран

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс пианистов "Минск-2021" начинается сегодня и пройдет по 10 декабря. Уже в шестой раз в столице соберутся лучшие молодые исполнители из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Китая, Узбекистана, Украины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

"В конкурсе пианистов принимают участие сольные исполнители на фортепиано в возрасте от 16 до 30 лет. Ожидаются прослушивания, состоящие из трех туров. Первый тур пройдет с 2 по 4 декабря, а второй 5-6 декабря в Белорусской государственной академии музыки. Третий (финальный) состоится 9 декабря в Белорусской государственной филармонии", - рассказали в ведомстве.

Она также отметила, что все произведения участниками будут исполняться наизусть. В состав жюри конкурса вошли педагоги, мастера музыкального искусства Беларуси и стран зарубежья.

Фото из facebook Международного конкурса пианистов "Минск-2021" @competition.by

Сегодня, 1 декабря, откроет конкурсную программу концерт в Большом зале Белорусской государственной филармонии при участии Государственного академического симфонического оркестра. Дирижер вечера - народный артист Беларуси Александр Анисимов, солист - народный артист Беларуси Игорь Оловников. Начало в 19.00.

Итоги самого конкурса будут подведены 10 декабря в Большом зале Белгосфилармонии. Программа предусматривает не только награждение лауреатов, но и концерт с их участием. Начало в 19.00.

Организаторами "Минск-2021" выступает Минкультуры, Белгосфилармония, БГАМ, а также ОО "Белорусский союз музыкальных деятелей". Конкурс проходит при поддержке Мингорисполкома.-0-