Минкультуры на выездной коллегии в Орше обсудило брендовые мероприятия и фестивали региона

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездная коллегия Министерства культуры и прием граждан прошли сегодня в Орше. Об этом БЕЛТА сообщили в Минкультуры.

Во время визита в Оршанский район представители ведомства посетили Дом культуры в городском поселке Болбасово и Дворец культуры в Барани. Заседание коллегии о ходе выполнения программы развития Оршанского района за 2020 год и первое полугодие 2021 года проходило во Дворце культуры "Орша". Обсуждались перспективы развития района, задачи на 2022-2023 годы, положительные результаты проведенной работы, проблемные вопросы и пути их решения, а также работа клубных учреждений, брендовые мероприятия и фестивальная деятельность в регионе.

На коллегии министр культуры Анатолий Маркевич вручил нагрудный знак "За вклад в развитие культуры Беларуси" начальнику управления культуры Витебского облисполкома Петру Подгурскому за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, а также почетную грамоту Министерства культуры начальнику финансово-экономического управления Минкультуры Василию Дембицкому за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие национальной культуры.

Анатолий Маркевич в райцентре провел выездной прием граждан. Людей волновало восстановление Кутеинской лавры в Орше, участие в конкурсах, объявленных ведомством, проведение культурно-массовых мероприятий. Вопросы детально рассмотрены и поставлены на контроль.-0-