Минкультуры объявило конкурс на лучший проект патриотической тематики

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры объявило конкурс на лучший культурный проект патриотической тематики, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Конкурс посвящен Году народного единства и направлен на выявление, материальную поддержку и популяризацию культурных проектов патриотической тематики", - рассказали в Минкультуры.

Испытать свои возможности можно в нескольких номинациях: "Лучший спектакль патриотической тематики", "Лучшая концертная программа, представление патриотической тематики", "Лучший фильм патриотической тематики", "Лучшее произведение изобразительного искусства патриотической тематики", "Лучшее культурное мероприятие народного творчества патриотической тематики", "Лучший интерактивный музейный проект патриотической тематики", "Лучший интерактивный библиотечный проект патриотической тематики".

"Культурные проекты, представленные участниками конкурса, должны соответствовать определенным требованиям - быть произведениями искусства или культурными мероприятиями, посвященными истории и культуре Беларуси, традициям, обычаям белорусского народа, важным событиям современной жизни Беларуси, знаменитым соотечественникам; быть впервые публично обнародованными с 1 января 2020 года по 1 октября 2021 года; иметь высокий профессиональный уровень; отличаться новаторством и оригинальностью в раскрытии патриотической тематики; иметь положительные отзывы в средствах массовой информации Беларуси и (или) зарубежных стран, включая интернет-ресурсы", - добавили в Минкультуры.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 1 сентября по 15 октября 2021 года в Министерство культуры по адресу: г.Минск, пр.Победителей, 11.

Претенденты по номинациям для участия во втором этапе конкурса будут отобраны до 15 ноября, а до 10 декабря жюри выберет победителей.-0-