Минкультуры принимает заявки на конкурс режиссерских экспликаций по 14 октября

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на конкурс режиссерских экспликаций принимаются по 14 октября, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Конкурс проводится с 19 августа по 31 октября по номинациям "Режиссерская экспликация к спектаклю в театре драмы" и "Режиссерская экспликация к спектаклю в театре кукол". Заявки и материалы принимаются на электронный адрес ведомства: ministerstvo@kultura.by.

Принять участие в творческом состязании могут граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в республике, - профессиональные режиссеры театров; студенты учреждений высшего образования в сфере культуры, которые учатся по специальности "режиссура театра (театр драмы, театр кукол)", "народное творчество (театральное)"; другие творческие и (или) педагогические работники; работники культуры с опытом постановки спектаклей на сцене театра драмы или театра кукол. Возраст конкурсантов - до 45 лет включительно. Один участник имеет право подавать на конкурс лишь одну режиссерскую экспликацию.

Ориентировочная стоимость создания спектакля по режиссерской экспликации не должна превышать 785 базовых величин (1 БВ - Br25,5) с учетом стоимости материалов, уплаты гонораров режиссеру, постановочной группе, артистическому персоналу, других расходов на подготовку.

Рассмотрение и оценка конкурсных материалов будет проведена до 21 октября в форме открытой защиты экспликаций авторами перед жюри, в состав которого входят художественные руководители и директора театрально-зрелищных организаций, драматурги, преподаватели профильных учреждений образования, театральные критики. Жюри открытым голосованием определит десять лучших работ, их авторы будут признаны победителями и получат право постановки спектаклей на основе режиссерских экспликаций в театральных сезонах 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 годов. При этом обязательным является обеспечение не только постановки, но и проката спектакля в течение года со дня премьеры.

Финансирование постановок победителей будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством Беларуси.

Конкурс режиссерских экспликаций проводится для совершенствования работы с театральными режиссерами, выявления и поддержки новаторских течений современной белорусской театральной режиссуры, а также повышения уровня театрального мастерства в стране. Организаторы - Министерство культуры, Белорусская государственная академия искусств, Белорусский союз театральных деятелей.

Инструкция о проведении конкурса размещена на официальном сайте Министерства культуры.-0-