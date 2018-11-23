23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой столицей джаза 2020 года объявлен Кейптаун (ЮАР). Впервые праздничные мероприятия по случаю Международного дня джаза пройдут в этом африканском городе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЮНЕСКО.

"Это решение свидетельствует о признании твердой приверженности Южно-Африканской Республики культурной дипломатии посредством высокого уровня креативности и крайне многообразной программы, разработанной при поддержке широкой сети партнеров", - отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

В 2020 году во время праздничных мероприятий Кейптаун продемонстрирует уникальную историю и наследие джаза, а также раскроет африканскую идентичность и творческий потенциал континента, который способен вдохновить на создание мировой музыки. "Джаз в Кейптауне - это нечто большее, чем просто музыка. Это история рабства и борьбы с апартеидом. На концерте с участием звезд мировой величины выступят самые знаменитые и легендарные исполнители джазовой музыки из Африки и со всего мира, также будут организованы программы для школьников и мастер-классы, пройдут национальные и региональные музыкальные и образовательные мероприятия", - рассказали организаторы.

Все мероприятия Международного дня джаза организуются при поддержке ЮНЕСКО и Института джаза имени Телониуса Монка с главой института, легендарным джазовым пианистом и композитором Херби Хэнкоком, который также является Послом доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу.

Международный день джаза ежегодно отмечается во всем мире с 2011 года 30 апреля. Этот день посвящен джазовой музыке как форме искусства, ее способности объединять людей, свободе выражения мнений, а также соблюдению прав человека и поощрению разнообразия. В 2019 году праздничные мероприятия по случаю Международного дня джаза пройдут в Сиднее (Австралия).-0-