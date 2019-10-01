Мисникова: при подготовке к детскому "Евровидению" делаю упор на вокал и хореографию

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке к детскому конкурсу песни "Евровидение-2019" представительница Беларуси Елизавета Мисникова делает упор на вокал и хореографию. Об этом юная исполнительница сообщила корреспонденту БЕЛТА.

"У меня сейчас очень напряженный период. Начинается усиленная хореография и работа над вокалом. Будем вносить какие-то коррективы в номер, хотим добавить в песню немного английских слов. Задача номер один - отлично подготовиться, выступить в тысячу раз лучше, чем в национальном отборе, и достойно представить страну на международном конкурсе", - рассказала Елизавета Мисникова.

Юная исполнительница уже познакомилась со многими представителями других стран на конкурсе. "Я уже прослушала пару песен, в частности представителей Армении и Испании. Кроме того, много на кого подписалась в Инстаграм. Также на меня подписалась девочка из Армении, с которой мы немножко переписываемся на английском языке. Все очень милые, добрые и хорошие", - отметила она.

Лиза призналась, что в будущем ей бы хотелось принять участие и во взрослом "Евровидении". Но вот станет ли сцена ее профессией, пока не знает. "Это самый трудный вопрос для меня. Я еще не решила, чем буду заниматься в будущем. Но точно знаю, что творческая жизнь меня не покинет", - добавила она.

Детское "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в польской Гливице. Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании, как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-