"Мой путь": выставка живописи Бориса Первунинских готовится к открытию в Могилеве

27 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском областном художественном музе им.П.В. Масленикова готовится к открытию выставочный проект Бориса Первунинских "Мой путь". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе научно-издательской деятельности и маркетинга учреждения культуры.

"Проект приурочен к 80-летию известного могилевского мастера, воспитавшего не одно поколение художников, - подчеркнули в музее. - Жанровая тематика его работ самая разнообразная: натюрморты, пейзажи, трудовые и спортивные будни. Борис Иванович неоднократно обращается в своих работах к теме военного лихолетья, ведь его детство также было опалено войной. Художник всегда с высокой требовательностью относится к совершенству рисунка, живописному мастерству, образному осмыслению современности, а также придает исключительное значение композиции".

Борис Первунинских в своем творчестве опирается на опыт выдающихся мастеров, впитывает в себя впечатления от их произведений, но стремится не подражать им, а сохранять свою индивидуальность и развивать собственный стиль. С обостренным интересом и любовью мастер воспринимает реальный облик окружающего мира, находит в будничных мотивах гармонию и красоту, духовные и нравственные начала.

За долгий творческий путь автор принял участие в большом количестве республиканских, всесоюзных, международных и зарубежных выставках. Художник был награжден многочисленными грамотами и медалью "За вклад в изобразительное искусство Беларуси" в 1991 году.

Торжественное открытие выставочного проекта "Мой путь" состоится 27 декабря в 16.00.-0-

Фото mogilev-region.gov.by