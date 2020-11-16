Молодежный музыкальный проект "Песни поколений" стартует в Минске 17 ноября

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальный проект "Песни поколений" стартует 17 ноября в 19.00 в Молодежном театре эстрады в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Песни поколений" - это уникальная молодежная музыкальная акция с участием известных артистов и лучших студентов Белорусского государственного университета культуры и искусств, лауреатов специального фонда. Вместе они исполнят всенародно любимые и популярные песни разных лет, которые написаны белорусскими и советскими композиторами: музыкальные произведения "Песняров", "Верасов", "Сябров", группы "Чаровницы". Композиции имеют универсальное культурно-историческое значение для представителей различных народов и стран.

"В перспективе в масштабный музыкально-песенный марафон будет вовлечено большинство городов и районов страны. Проект проводится для сохранения белорусского музыкального наследия и исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, продвижения и популяризации лучших достижений эстрадного искусства с помощью творчества молодежи, а также формирования национального эстетического вкуса", - отметили организаторы.

В проекте примут участие: белорусские артисты Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, группа "Чистый голос", ансамбль "Верасы", шоу-группа "Маракасы", Ангелина Ломако, Евгений Курчич, балет Дмитрия Беззубенко и Ольги Шамровой, а также студенты кафедры хореографии и режиссуры Белорусского государственного университета культуры и искусств.-0-