12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады проведет завершающий этап кастинга 13 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"Молодежный театр эстрады является стартовой площадкой для большого числа звезд белорусской эстрады. Важной миссией остается поиск и развитие новых талантов. Одним из ведущих направлений нашей работы являются мастер-классы, кастинги, организация работы творческих студий. В стенах театра постоянно проходит отбор новых артистов и уже 13 ноября состоится очередной завершающий этап кастинга актеров, исполнителей, композиторов, авторов литературных произведений и артистов разговорного жанра, - рассказали в театре. - "Желаем удачи всем конкурсантам, главное не робеть" - таким призывом поддерживают именитые артисты театра начинающих".

В театре также напомнили, что ноябрьская афиша насыщенна и разнообразна. В частности, 17 ноября состоится шоу-программа "Вокруг света", 18-го - эстрадный караоке-спектакль "Сваты", 26-го - мюзикл-притча "Ты і я". Также у зрителей будет возможность вновь увидеть 24 ноября мюзикл-детектив "Джек Потрошитель", победивший в номинации "Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл" республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" 2021 года.

Что касается юных зрителей, то уже 20 ноября их ждет удивительная, веселая музыкальная сказка "Котовасия и Песостория", а 27 ноября - детский мюзикл "Ох и Ах и Гаргамель".-0-