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23 июля 2021, 18:13

Молодежный театр эстрады решил поддержать тружеников села

Фото Театра эстрады
Фото Театра эстрады

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады присоединился к уборочной кампании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

"Не успели артисты Молодежного театра эстрады закрыть театральный сезон, как тут же отправились в районные центры и агрогородки. Первым стало выступление в агрогородке Атолино Минского района для тружеников сельскохозяйственного предприятия "Восход". Зажигательные хиты и другие великолепные номера привезли Ольга Змурщик, группа "PROвокация", Ольга Булай и балет тетра Fusion, - рассказали в концертном отделе. - Артисты театра эстрады своими выступлениями вдохновляют работников сельхозотрасли и вносят свой посильный вклад в то, чтобы уборочная кампания и заготовка кормов проходила оперативно, качественно и в оптимальные сроки".

Вот уже третий год Театр эстрады поздравляет жителей села с одним из, пожалуй, самых важных аграрных праздников - "Зажинки". "Участие в народных праздниках уже стало для нас своеобразной традицией. Поскольку активная гастрольная деятельность является одной из ключевых сфер, наши артисты с удовольствием несут частичку праздника и атмосферы настоящего эстрадного шоу в самые отдаленные уголки", - отметили в театре.

Кроме того, продолжается подготовка к юбилейному, 25-му театральному сезону. "В сентябре грандиозным гала-концертом мы встретим своего зрителя и распахнем для него свои двери. Любимые артисты в Год народного единства соберутся в очередной раз вместе, чтобы радовать своих поклонников яркими, современными и невероятными шоу", - добавили в концертном отделе.-0-

Фото Театра эстрады

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