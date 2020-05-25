Муралы с портретами исторических личностей и деятелей культуры могут появиться в Кобрине

Памятник князю Владимиру Васильковичу и княгине Ольге Романовне в Кобрине. Фото из архива

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине на фасады домов планируется нанести муралы с портретами выдающихся исторических личностей и деятелей культуры, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Валентин Трубчик. "Размещение восьми муралов сделает городскую среду более привлекательной для жителей и гостей нашего райцентра. Мы уже подобрали портреты известных исторических персонажей и культурных деятелей. Кто-то из них имеет прямое отношение к кобринской земле, другие - личности национального масштаба", - отметил Валентин Трубчик. Муралы планируется разместить на фасадах многоэтажек на центральных улицах Кобрина. На стены зданий предлагается нанести графические портреты Франциска Скорины, Боны Сфорцы, Тадеуша Костюшко, Адама Мицкевича, Наполеона Орды, Элизы Ожешко, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Рыгора Бородулина - всего в списке около 20 известных каждому белорусу имен. Задумку совместно реализуют райисполком и общественность. На реализацию инициативы будет направлен грант международного проекта "Диалог истории и искусства в публичном пространстве", который выиграл Кобринский клуб деловых женщин "Бона". Остальную часть средств райисполком соберет через краудфандинг. Проект вынесен на общественное обсуждение. Свои предложения до 16 июня можно письменно направить в Кобринский райисполком (площадь Ленина,3) либо на электронную почту kbr-priem@brest.by. Ожидается, что муралы появятся на фасадах домов Кобрина уже этим летом.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!