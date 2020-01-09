Музей истории белорусского кино познакомит с работами украинского фотографа Александра Примака

9 января, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Выставка фотографий "Свет" украинского автора Александра Примака сегодня открылась в Музее истории белорусского кино, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозицию вошли работы, сделанные фотографом в Марокко, а также результат его четырехлетнего проекта-исследования "Образ жизни", который он создавал во время поездок по приграничным с Беларусью районам Полесья.

Александр Примак сознательно не дает названия своим работам, считая, что человеческие истории, которые за ними стоят, будут понятны и приняты зрителями без всяких пояснений. Кроме того, каждый может сам дать название той или иной фотографии. "Как и у каждого человека, у меня есть свой взгляд на окружающий мир, и если он совпадет с вашим, я буду счастлив", - отметил фотограф.

Он показывает современную фотографию, выполненную в техниках ойлпринт (масляная печать) и гуммиарабиковая печать. Все фотографии пронизаны светом вне зависимости от того, отпечатаны они в цвете или в монохроме. Впечатление от работ фотографа можно сравнить с чувством меломана, который откладывает в сторону телефон и ставит на проигрыватель виниловую пластинку.

Александр Примак родился в 1957 году в Киеве. Фотографией занимается с 2006 года. Член Союза фотохудожников Украины. В 2011 году принят в Международную федерацию фотографического искусства (FIAP). Призер и участник многих украинских и зарубежных выставок, ведет активную преподавательскую деятельность. Его работы находятся в коллекциях украинского музея Нью-Йорка, киевской "Я Галереи", хмельницком музее-студии фотоискусства, художественной галерее имени Генриха Семирадского в Харькове, а также в личных коллекциях в США, России, Франции и Украине.

Выставка будет работать до 2 февраля.-0-