Музей истории белорусской литературы приглашает 19 февраля на вечер родного языка

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературно-музыкальное мероприятие "Родная мова ў марах, у песнях, у снах...", приуроченное к Международному дню родного языка, пройдет 19 февраля в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Сегодня в мире насчитывается более 6 тыс. языков. Половина из них находится под угрозой исчезновения. Именно для их сохранения, содействия в использовании в 1999 году решением ЮНЕСКО был объявлен Международный день родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля.

"Этот день заставляет еще раз задуматься о судьбе и будущем языка, который мы зовем "матчынай мовай", он живой, пока на нем разговаривают. По данным переписи населения, белорусский язык считают родным 5 млн 58 тыс. жителей нашей страны. То есть большинство граждан Беларуси", - отметили в музее.

Сегодня честь и обязанность каждого из нас - ценить родной язык, защищать его. "В первых рядах защитников национального клада всегда идут писатели, которые обращаются к нам, белорусам, чтобы мы не чурались родного слова, силой художественного выражения показывают нам и всему миру богатство и красоту белорусского языка, его чистоту, выразительность и благозвучие", - подчеркнули организаторы.

Во время мероприятия "Родная мова ў марах, у песнях, у снах..." прозвучат стихи белорусских поэтов и народные песни в исполнении студенческих творческих коллективов минских учебных заведений.-0-