Музей Петруся Бровки подготовил для детей новогоднюю программу

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературный музей Петруся Бровки подготовил для ребят праздничную программу "Новы год у Броўкі", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Новый год - волшебный и вдохновляющий праздник года. Дети ждут праздника, сюрпризов, подарков и, конечно, настоящих чудес. Взрослые тоже ждут, но не всегда говорят об этом вслух", - сказали организаторы.

Так, с 24 декабря по 16 января музей приглашает на новогоднюю программу "Новы год у Броўкі". Каждый гость сможет найти для себя что-то интересное. "Приобретая входной билет, вы получите специальную экскурсию по квартире народного поэта с эстетикой советского Нового года: украшения, поздравительные открытки и характерные вещи прошлого века. Атмосфера праздника будет обеспечена", - уверены в музее.

Маленьких посетителей порадует мастер-класс по созданию поздравительных открыток, которые можно будет сразу запечатать в конверт и отправить близким.

Предварительная запись по телефону обязательна: +375 (17) 342-09-81.-0-