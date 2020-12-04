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04 декабря 2020, 09:44

Музейную экспозицию создают в Пятом форту Брестской крепости

Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Музейную экспозицию создают в форту №5 мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий филиалом мемориала Александр Коркотадзе.

Пятый форт для посещения закрылся в конце июня. За это время специалисты отреставрировали левую часть горжевой казармы, где разместится экспозиция. Очищены стены и фасады, заменены окна, сделаны гидроизоляция и вентиляция, проведено электричество и отопление. На входах в потерны и горжевой капонир установлены двери, стилизованные под бронированные в начале ХХ века.

Полным ходом идет монтаж экспозиции в шести казематах горжевой казармы. В первом зале посетители узнают об истории фортификации на белорусских землях, построенных в XIII-XVII веках замках. Второй посвящен Брестской крепости в фортификационной системе на западных границах Российской империи. Например, на интерактивном столе будут отражены этапы строительства цитадели над Бугом. Третий зал расскажет о модернизации Брестской крепости в начале ХХ века и строительстве двух фортовых поясов. Также будут воссозданы интерьеры жилого каземата для нижних чинов, цейхгауза, канцелярии форта и умывальни.

"Во время очистки стен под слоем краски обнаружили герб Российской империи. Он стал оригинальным экспонатом зала, в котором запланирован жилой каземат. Находка пришлась как нельзя кстати. Это для нас было настоящим открытием", - рассказал Александр Коркотадзе.

Часть экспозиции будет вне казармы: в горжевом капонире, центральном сквознике и пороховом погребе.

Ожидается, что музей в Пятом форте откроется в начале 2021 года.

Форт №5 - один из наиболее сохранившихся фортов Брест-Литовской крепости. Он построен в 1879-1880 годах и несколько раз модернизировался. Передовое укрепление крепости было воздвигнуто из кирпича и земли, обнесено земляным валом и окружено заполненным водой рвом. В начале ХХ века все сооружения форта были усилены бетоном.

Реставрация и музеефикация в Брестской крепости ведется по проекту Союзного государства.-0-

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