Музыка от эпохи барокко до наших дней: Витебская филармония запускает проект Ad libitum

13 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская областная филармония запускает музыкальный проект Ad libitum, во время которого слушателям расскажут об истории музыки и исполнительского искусства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Автор и ведущая цикла лекций-концертов Екатерина Дыбаль с публикой совершит путешествие в мир музыкальных стилей и жанров, откроет секреты создания музыки разных эпох. Витебчанам предложат вместе порассуждать, почему одни музыкальные произведения со временем забываются, а другие остаются жить в веках.

"Путь музыкального искусства от эпохи барокко до наших дней - вот основная тема, которая будет раскрыта в цикле, состоящем из 16 лекций. В качестве иллюстраций и наглядных примеров - распечатанные буклеты, видеоряд и, конечно, живая музыка в исполнении солистов филармонии, - рассказали организаторы. - Ad libitum в переводе означает "по желанию". И если осмысленно говорить о цикле лекций, то этот термин подходит как нельзя лучше. Потому что желание не только исполнять музыку, но и рассказывать о ней, воодушевленно и подробно, так, как о самом любимом и дорогом сердцу, вполне естественно для любого музыканта".

Первый концерт проекта под названием "Барокко. Роскошь в музыке (Часть первая. Инструментальная музыка)" состоится 20 января в 18.00.-0-