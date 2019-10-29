На белорусский конкурс современной хореографии IFMC-2019 поданы 33 заявки

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конкурсную программу XXXII Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) поданы 33 заявки, сообщила в пресс-центре БЕЛТА автор проекта, заместитель генерального директора по специальным проектам Центра культуры "Витебск" Марина Романовская.

"Неотъемлемой частью фестиваля является конкурс современной хореографии. По четным годам он международный, по нечетным, как в этот год, - белорусский. В нынешнем году на конкурс поданы 33 заявки. Прием заявок закрыт, сейчас работает комиссия отборочного видеотура. 33 коллектива представили 38 произведений. По итогу работы комиссии будет определено, какое количество и какие произведения будут представлены на конкурсной сцене", - рассказала Марина Романовская.

Для участия были приглашены хореографические коллективы, балетные труппы и артисты танцевальных проектов, творчество которых соотносится с понятием "современная хореография". Хореографическая лексика заявленных постановок представляет различные танцевальные и движенческие техники современного танца. В произведениях также наблюдается синтез различных танцевальных жанров, элементов других видов искусств. Участники конкурса самостоятельно определяли жанр хореографических произведений, их количество, тематику и время отдельного произведения, при этом общее время исполнения конкурсной программы не превышает 25 минут.

Тематика конкурсных работ самая разнообразная. В частности, в них отражены взаимоотношения мужчины и женщины, детей и родителей, темы экологии. Что касается географии участников, то представлены все регионы Беларуси, за исключением Брестской области.

Оригинальность конкурса этого года в том, что есть пионеры современного танца, которые вернулись на конкурсную сцену, есть люди, которые ранее были танцорами, а теперь сами выступают в качестве хореографов и привозят постановки. Еще одна особенность - появилась заявка от трио из Пограничных войск Беларуси.

Конкурс проводится в три тура. Первый - отбор заявок экспертным советом на основании представленных видеоматериалов. Второй закрытый тур пройдет в присутствии международного жюри в концертном зале "Витебск" 19-21 ноября. Работы финалистов в заключительном, публичном туре можно будет увидеть 22 ноября.

По итогам финала определят победителей конкурса, которым будут присвоены звания лауреатов, вручены дипломы и денежные премии в размере Br1275 (первая премия), Br892,5 (вторая премия), Br637,5 (третья премия).

Также определят обладателей специальных премий, которым вручат дипломы и денежные вознаграждения в размере Br382,5.-0-

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