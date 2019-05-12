На "Евровидении -2019" в Тель-Авиве будут работать более 1 тыс. волонтеров

12 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. На международном конкурсе песни "Евровидение -2019" в Тель-Авиве будут работать более 1 тыс. волонтеров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Добровольцы будут не только сопровождать официальные делегации, но и работать с туристами, которые в эти дни приезжают в Тель-Авив, чтобы окунуться в атмосферу евровизионного праздника. Кроме того, 17 и 18 мая в Тель-Авиве начнут курсировать специальные бесплатные автобусы. Их маршруты пройдут вдоль основных площадок, связанных с мероприятиями песенного форума.

В нынешнем конкурсе принимают участие представители 41 страны. Первый полуфинал состоится 14 мая. Его участниками станут 17 стран. В их числе - Беларусь, которую на конкурсе представляет ZENA. Она исполнит зажигательную композицию "Like it". Юная певица выйдет на сцену под номером восемь, который, надеемся, станет для нее счастливым и обеспечит путевку в финал.

Второй полуфинал международного конкурса песни состоится 16 мая, финал - 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). В прошлом году вести конкурс в Португалии было доверено исключительно девушкам, а на этот раз ведущими станут известные израильские телеведущие Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб.-0-