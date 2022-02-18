Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 18 февраля 2022
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:39 Умер народный артист России Борис Невзоров В мире
20:30 Исаченко: пришла пора постоять за независимость и суверенитет, и этот путь надо пройти каждому Регионы
20:21 На киностудии "Беларусьфильм" стартовали съемки фильма "Оливье" Культура
20:11 Почему нужно идти на референдум? Позиция замглавы Администрации Президента Общество
20:08 Минздрав обновил рекомендации об оказании медпомощи пациентам до 18 лет с COVID-19 Общество
20:02 Постпред Беларуси в Женеве встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Общество
19:53 Легковушка врезалась в прицеп прикрытия дорожных служб на Долгиновском тракте в Минске Происшествия
19:49 Исаченко: Могилев формирует более трети объема промышленного производства области Регионы
19:37 Взрыв бензовоза на трассе в Нигерии унес жизни не менее 17 человек В мире
19:36 Постпред Беларуси в Женеве и генсек ЮНКТАД обсудили последствия пандемии для международной торговли Экономика
19:30 Совет ЕЭК вновь установил нулевую ввозную пошлину на двигатели для БЕЛАЗов Экономика
19:30 Почти 90 законов придется изменить. Чуприс о законодательной работе после референдума Общество
19:28 Взрыв прогремел в центре Донецка В мире
19:17 Михеев: многие представители украинской элиты хотели бы организовать в Украине внесрочные выборы Политика
19:04 Совет ЕЭК обнулил ввозные пошлины на нити для чулочно-носочных изделий Экономика
19:01 Чуприс: проект Конституции соткан из чувств и пожеланий людей Общество
18:57 Российские хоккеисты стали вторыми финалистами олимпийского турнира Спорт
18:51 На участке дороги Р23 в Минском районе временно ограничат движение Регионы
18:47 Миссия наблюдателей от СНГ дала положительную оценку готовности избирательных участков Общество
18:46 ЕЭК установила нулевую ввозную пошлину на кислоту для производства полиэфирных нитей и пластика Экономика
18:40 Чуприс: никаких спекуляций с землей в Беларуси не будет Общество
18:36 ФОТОФАКТ: Соревнования "Золотая шайба" проходят в Пружанах Спорт
18:20 Чуприс о двух сроках Президента: этого времени достаточно, чтобы реализовать все планы и проекты Общество
18:09 В финале женского олимпийского турнира по керлингу сыграют Великобритания и Япония Спорт
18:03 В Кричеве из-за взрыва самогонного аппарата обрушилась стена между квартирами Происшествия
18:03 Эксперт: ситуация с незаконной миграцией в СНГ остается в основном контролируемой Общество
17:58 Рачков проведет 23 февраля личный прием граждан Общество
17:58 Тренер: за Олимпиаду поставил бы мужской команде по биатлону хорошую оценку Спорт
17:54 Путин поделился с Лукашенко содержанием своих переговоров с западными лидерами Политика
17:46 Мы гуманное государство. Чуприс об институте помилования Общество
Все новости
Все новости
Культура
18 февраля 2022, 20:21

На киностудии "Беларусьфильм" стартовали съемки фильма "Оливье"

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На киностудии "Беларусьфильм" сегодня стартовали съемки нового фильма в игровой форме "Оливье". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Национальной киностудии "Беларусьфильм" Алена Астапович.

"Картина - совместный проект Беларуси и России. Сюжет повествует о жизни одной когда-то дружной семьи. Десять человек собираются за семейным столом в преддверии Нового года, чтобы высказать взаимные обиды", - рассказала Алена Астапович.

Постановкой занимаются известный белорусский режиссер Игорь Четвериков и молодой российский режиссер Андрей Никифоров. Главные роли в киноленте исполнят ведущие российские актеры Сергей Шакуров, Ирина Пегова и Станислав Дужников. К слову, в актерский состав войдут и выпускники Белорусской государственной академии искусств.

"Это не просто новогодняя история об обычной семье, готовящейся праздновать Новый год. "Оливье" с юмором расскажет нам о важности семьи, о том, что иногда нужно просто найти подходящие слова и вовремя услышать своих близких", - заключила пресс-секретарь.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь кино
Новости рубрики Культура
Юрий Троян. Фото из архива Юрий Троян: трудолюбие не спасет, если оно не освещено талантом
Фото из архива Трейлер фильма "Пламя под пеплом" презентовали в Центральном доме офицеров
ФОТОФАКТ: В Гродненском драмтеатре поставили сказку "Теремок" по произведениям Самуила Маршака
Фото из архива "Цифры на сердце": выставка к 100-летию Михаила Савицкого открылась в музее истории ВОВ
Фото из архива Фильм о жизни и творчестве Михаила Финберга покажут 26 февраля
ФОТОФАКТ: В Витебске началась продажа билетов на концерты "Славянского базара"
Главное
Лукашенко: мы впервые за десятки лет оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент
Лукашенко и Путин 19 февраля поучаствуют в мероприятиях по военному сотрудничеству
Лукашенко про референдум: мы проведем его достойно в соответствии с интересами белорусского народа
Собрались в путешествие? ТОП-3 причин взять с собой карточку "Мировую" или "Мировую Black"
Топ-новости
Лукашенко: тот, кто в санкционной войне полез на передовую, сильно пострадает
Лукашенко: учение "Союзная решимость-2022" проводится максимально транспарентно
Лукашенко: Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом
Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 19 февраля из-за сильного ветра
Карпенко: все готово к проведению референдума на высоком организационном уровне
Иванец: только в единстве мы сможем продолжить путь построения независимой процветающей Беларуси
Минздрав обновил рекомендации об оказании медпомощи пациентам до 18 лет с COVID-19
Parimatch поздравляет "Челси" с завоеванием титула чемпиона мира
Назаров: разработано почти 50% поврежденных январской стихией буреломных участков
Чуприс рассказала о гарантиях, прописанных в проекте Конституции
Миссия наблюдателей от СНГ дала положительную оценку готовности избирательных участков
С 21 февраля изменятся правила пользования газом. Вот, что нужно об этом знать
Мезенцев: обновленная Военная доктрина СГ отвечает современным вызовам
МИД: 4 гражданина Беларуси эвакуированы с загоревшегося у берегов Греции парома, они не пострадали
МАРТ: подорожание продтоваров связано с ростом мировых цен на сырье и материалы
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.