На киностудии "Беларусьфильм" стартовали съемки фильма "Оливье"

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На киностудии "Беларусьфильм" сегодня стартовали съемки нового фильма в игровой форме "Оливье". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Национальной киностудии "Беларусьфильм" Алена Астапович.

"Картина - совместный проект Беларуси и России. Сюжет повествует о жизни одной когда-то дружной семьи. Десять человек собираются за семейным столом в преддверии Нового года, чтобы высказать взаимные обиды", - рассказала Алена Астапович.

Постановкой занимаются известный белорусский режиссер Игорь Четвериков и молодой российский режиссер Андрей Никифоров. Главные роли в киноленте исполнят ведущие российские актеры Сергей Шакуров, Ирина Пегова и Станислав Дужников. К слову, в актерский состав войдут и выпускники Белорусской государственной академии искусств.

"Это не просто новогодняя история об обычной семье, готовящейся праздновать Новый год. "Оливье" с юмором расскажет нам о важности семьи, о том, что иногда нужно просто найти подходящие слова и вовремя услышать своих близких", - заключила пресс-секретарь.-0-