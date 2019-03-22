На конкурс переводов "Дистихов" Максима Богдановича поступило более 500 работ из Беларуси и России

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 работ поступило на конкурс на лучший литературный перевод с русского на белорусский язык ранее неизвестного стихотворения Максима Богдановича "Дистихи", сообщает БЕЛТА.

Прием работ завершился 18 марта. Подводя итоги первого этапа конкурса, член жюри, поэтесса, писательница, член Союза писателей Беларуси Инна Можченко отметила, что большой интерес к проекту проявила молодежь. "К нам поступило пятьсот с лишним заявок. Пришли переводы из всех областей Беларуси, а также из России. Среди тех, кто решил поучаствовать в конкурсе, очень много юных авторов - 16-17-летних. Приятно, что молодые люди неравнодушны к прекрасному и интересуются творчеством великого классика белорусской литературы", - подчеркнула Инна Можченко.

По ее словам, среди переводов есть, к сожалению, немало дословных. "То есть человек брал русскоязычную строку и методично переводил на белорусский, даже не меняя порядка слов. Не думал при этом о ритмике, рифме и о том, как же произведение будет звучать, если его прочитать вслух. Конечно, первоисточник - стихотворение Максима Богдановича "Дистихи" - имеет не привычный для многих формат. Но в нем есть гармония и благозвучие. И, безусловно, жюри будет отбирать из присланных заявок те, что имеют наиболее высокую художественную ценность", - отметила член жюри.

Результаты конкурса с именами победителей будут опубликованы 28 марта на сайте газеты "7 дней" и на официальных сайтах организаторов.

Организаторами проекта выступили Постоянный комитет Союзного государства, Белорусское телеграфное агентство, Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, Государственный музей истории белорусской литературы (филиал "Литературный музей Максима Богдановича"), общественное объединение "Союз писателей Беларуси". В качестве призов от Постоянного комитета Союзного государства будут предоставлены комплекты книг, которые станут хорошим пополнением домашней библиотеки.-0-