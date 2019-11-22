На сайте детского "Евровидения-2019" стартовало онлайн-голосование

22 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. На официальном сайте детского конкурса песни "Евровидение-2019" стартовало зрительское онлайн-голосование, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оно продлится до начала грандиозного финального концерта, который откроется 24 ноября в 18.00. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из 19 стран, участвующих в конкурсе, - таким образом определится триумфатор.

Выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума www.junioreurovision.tv. Проголосовать за юных артистов в интернете просто. Это можно сделать с компьютера, планшета или мобильного телефона.

Основная евровизионная жизнь в эти дни сконцентрирована в Arena Gliwice. Именно она стала главной площадкой песенного форума этого года. Арена была построена год назад и полностью адаптирована под детское "Евровидение". Сцену украшают светодиодные ленты, что достаточно эффектно и красиво. В арене для каждого участника оборудованы гримерки, а результаты голосования по традиции юные исполнители будут ожидать в green room.

Как сообщили в пресс-центре форума, на детском конкурсе песни работают около 150 волонтеров. Все они прошли необходимую подготовку. Добровольцы не только сопровождают официальные делегации, но и работают с туристами, которые в эти дни приезжают в Гливице, чтобы окунуться в атмосферу детского "Евровидения".

Слоган конкурса этого года - "Поделись радостью". Белорусская исполнительница Лиза Мисникова выступит в финальном шоу под седьмым номером и исполнит композицию "Пепельный".-0-