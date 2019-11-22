ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 ноября 2019
Минск Малооблачно -4°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:55 "Гаденький осадочек остался" - в "Клубе редакторов" уличили Россию в давлении на Беларусь через СМИ Политика
22:25 В "Клубе редакторов" провокации со стороны наблюдателей на выборах назвали рэкетирством из 1990-х Политика
22:01 На сайте детского "Евровидения-2019" стартовало онлайн-голосование Культура
21:56 Международный форум женщин-лидеров пройдет в Гродно 27 ноября Регионы
21:46 Белоруску Анастасию Лейкину наградили на фестивале песни Анны Герман в Варшаве Культура
21:30 БЖД намерена развивать перевозки в сообщении с Калининградской областью Общество
21:24 Гандболистки сборной Беларуси обыграли Украину на турнире в Люблине Спорт
21:14 Российские теннисисты вышли в полуфинал Кубка Дэвиса Спорт
20:59 Анастасия Коломоец и Юрий Шаюнов победили на турнире по метанию молота в Новополоцке Спорт
20:53 Беларусь и Украина до конца года проведут встречу для обсуждения водного пути Е40 Экономика
20:30 Беларусь заинтересована привлечь средства Европейского инвестбанка для реконструкции больниц и поликлиник Экономика
20:25 Президент Молдовы встретился в Кишиневе с белорусской молодежью Общество
20:22 "Новая Гута" внедряет комплекс автоматического распознавания автомобильных номеров Регионы
20:09 Беларусь в 2020 году планирует разместить евробонды на сумму более $1 млрд Экономика
20:04 Могилевский "Машека" уступил "Бухаресту" в Кубке вызова Спорт
19:40 РЕПОРТАЖ: Море света, музыки и энергии, или Чем удивят зрителей участники детского "Евровидения" Культура
19:37 Пластик захватывает мир в новом клипе IOWA Калейдоскоп
19:36 Умерший отец показался на снимке УЗИ, чтобы присмотреть за своим нерожденным внуком Калейдоскоп
19:35 Количество наркопреступлений в Брестской области уменьшилось Регионы
19:30 Правительство Беларуси по-прежнему заинтересовано в сделке с ЕБРР по приватизации Белинвестбанка Экономика
19:22 Румас считает важным активизировать контакты Беларуси и Молдовы на уровне правительств Политика
18:57 Лукашенко наградил медалью милиционера, который спас пенсионера на пожаре Президент
18:55 Госнаград и Благодарности Президента удостоены представители различных сфер деятельности Президент
18:53 Лукашенко наградил азербайджанского бизнесмена орденом Почета Президент
18:52 Беларусь предлагает Украине проработать конкретные совместные проекты для роста экономики Экономика
18:47 Марзалюку орден, Щеткиной почетное звание - Лукашенко наградил депутатов и сенаторов шестого созыва Президент
18:42 В Брестской области снизилась заболеваемость ВИЧ Регионы
18:30 Поддерживая частный сектор: ЕИБ предоставит Беларусбанку кредитную линию на 85 млн евро Экономика
18:25 Белорусский стрелок Илья Чергейко занял 8-е место в финале Кубка мира в Китае Спорт
18:20 Инвестиционный портфель ЕИБ в Беларуси вырос до 550 млн евро Экономика
Все новости
Все новости
Культура
22 ноября 2019, 22:01

На сайте детского "Евровидения-2019" стартовало онлайн-голосование

Во время репетиции
Во время репетиции
Новости темы "Детское "Евровидение-2019""
РЕПОРТАЖ: Море света, музыки и энергии, или Чем удивят зрителей участники детского "Евровидения"
Мисникова: на детском "Евровидении" царит дружелюбная атмосфера

22 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. На официальном сайте детского конкурса песни "Евровидение-2019" стартовало зрительское онлайн-голосование, сообщает корреспондент БЕЛТА.

РЕПОРТАЖ: Море света, музыки и энергии, или Чем удивят зрителей участники детского "Евровидения"РЕПОРТАЖ: Море света, музыки и энергии, или Чем удивят зрителей участники детского "Евровидения"
В Arena Gliwice вновь царила особая энергетическая атмосфера. Здесь продолжились индивидуальные репетиции участников детского "Евровидения".

Оно продлится до начала грандиозного финального концерта, который откроется 24 ноября в 18.00. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из 19 стран, участвующих в конкурсе, - таким образом определится триумфатор.

Выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума www.junioreurovision.tv. Проголосовать за юных артистов в интернете просто. Это можно сделать с компьютера, планшета или мобильного телефона.

Основная евровизионная жизнь в эти дни сконцентрирована в Arena Gliwice. Именно она стала главной площадкой песенного форума этого года. Арена была построена год назад и полностью адаптирована под детское "Евровидение". Сцену украшают светодиодные ленты, что достаточно эффектно и красиво. В арене для каждого участника оборудованы гримерки, а результаты голосования по традиции юные исполнители будут ожидать в green room.

Как сообщили в пресс-центре форума, на детском конкурсе песни работают около 150 волонтеров. Все они прошли необходимую подготовку. Добровольцы не только сопровождают официальные делегации, но и работают с туристами, которые в эти дни приезжают в Гливице, чтобы окунуться в атмосферу детского "Евровидения".

Слоган конкурса этого года - "Поделись радостью". Белорусская исполнительница Лиза Мисникова выступит в финальном шоу под седьмым номером и исполнит композицию "Пепельный".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Детское Евровидение
Новости рубрики Культура
Фото brizpro.by Белоруску Анастасию Лейкину наградили на фестивале песни Анны Герман в Варшаве
РЕПОРТАЖ: Море света, музыки и энергии, или Чем удивят зрителей участники детского "Евровидения"
Фото Центр городских инициатив Могилева Стенды с утраченными памятниками архитектуры появились в Могилеве
Елизавета Мисникова Мисникова: на детском "Евровидении" царит дружелюбная атмосфера
Номер Елизаветы Мисниковой красочный и энергичный - журналист из Великобритании
Елизавета Мисникова Поддержать Елизавету Мисникову можно, проголосовав за конкурсную песню "Пепельный" в интернете
Главное
Александр Лукашенко Итог президентского совещания по АПК Витебской области: никаких надстроек и возможность приватизации
Центризбирком утвердил итоги выборов депутатов Палаты представителей седьмого созыва
Мегальготы в "Великом камне" и рекорды IT - Румас рассказал о возможностях инвестировать в Беларусь
Спасение дачи, сахарный приз и шуба для жены! Истории новых победителей игры "Удача в придачу!"
Топ-новости
"А говорят, что мы не умеем делать ткани" - Лукашенко по прилете в Витебск оценил белорусскую одежду
Госнаград и Благодарности Президента удостоены представители различных сфер деятельности
Поддерживая частный сектор: ЕИБ предоставит Беларусбанку кредитную линию на 85 млн евро
В Нацбанке рассказали о дальнейших шагах по обеспечению устойчивого развития экономики
На сайте детского "Евровидения-2019" стартовало онлайн-голосование
"Витьба" – 30 лет вместе!
 В Беларуси инициируют меры для защиты туристов и бизнеса от некачественных туруслуг за рубежом
ЦИК направил возражения по поводу отчета ОБСЕ по парламентским выборам
"Сан-Франциско": осуществи свою "американскую мечту" до Нового года!
В Беларуси потеплеет в середине следующей недели
Сайт kids.pomogut.by призван научить детей безопасному поведению в сети - ЮНИСЕФ
Беларусь инициирует создание в СНГ трансъевразийских компаний
Петришенко: личность Кастуся Калиновского должна объединять народы
Белорусский лыжник Михаил Семенов выиграл золото на турнире в России
Гигиена рук, респираторный этикет - Минздрав напоминает о простых правилах защиты от инфекций
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.