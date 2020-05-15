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Культура
15 мая 2020, 15:08

На виртуальной площади Якуба Коласа открылась выставка, посвященная столетию УНОВИС

14 мая полюбившийся многим белорусам городской выставочный проект "Художник и город" открылся в непривычном для себя формате. Впервые это культурное событие проходит в онлайн-пространстве, посетить экспозицию можно из любой точки мира и не выходя из дома. Виртуальный тур на площади Якуба Коласа доступен на сайте проекта higminsk.by.

В этом году ежегодная выставка "Художник и город" открылась уже в девятый раз подряд. Она посвящена 100-летию УНОВИСа - авангардного художественного объединения, которое занималось радикальным преобразованием искусства начала XX века. Все художники, представленные на выставке, являются последователями идей и основных принципов супрематизма Казимира Малевича. Среди авторов репродукций - живописцы объединения "Квадрат", которое считается наследником УНОВИСа. Всего в экспозиции представлены 32 работы 16 витебских художников, среди которых Александр Малей, Николай Дундин, Виктор Шилко, Александр Досужев, Александр Слепов, Валерий Чукин.

"Работы витебских художников отличаются тем, что это не коммерческое искусство. В нем нет гламура, желания понравиться. Это живопись! Каждый автор, представленный в экспозиции, уникален, каждый ищет свой путь. В Витебске во многом своя уникальная культурная среда. Мы стремились это показать, отбирая работы для проекта "Художник и город", - говорит об экспозиции директор музея "Витебский центр современного искусства" Андрей Духовников.

Несмотря на нестандартный формат открытия выставки - с помощью YouTube-трансляции, - гости не остались без экскурсии по экспозиции. Проводником в мир художников Витебской школы стал Никита Монич, известный своими оригинальными и увлекательными экскурсиями в мир истории и искусства.

Виртуальный тур на площади Якуба Коласа теперь доступен всем желающим на сайте проекта higminsk.by. Чтобы создать максимальный эффект присутствия, конструкции с репродукциями картин разместили в панорамном формате - так же, как они выглядели бы в реальности. Пользователь может рассмотреть каждый стенд со всех сторон, а при нажатии на репродукцию картина откроется в виде отдельной фотографии. Также можно воспользоваться аудиогидом и узнать о каждой работе больше. Кстати, говорит аудиогид голосом Никиты Монича.

"Вот уже 9 лет каждый год минчане и гости столицы с нетерпением ждут открытия экспозиции "Художник и город". И даже в этом году мы не изменили традиции, запустив проект в онлайн-формате. Площадь Якуба Коласа снова становится большой творческой площадкой, пусть пока и виртуальной. Прикоснуться к искусству, не покупая билет в музей и не выходя из дома, теперь может каждый желающий", - отметила начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.

Планируется, что выставочный проект оживет в традиционном оффлайн-формате, как только позволит эпидемиологическая ситуация. В планах также переезд экспозиции в Витебск, родной город для творческого объединения УНОВИС.

“Седьмой год подряд банк ВТБ с радостью поддерживает культурный проект “Художник и город”. Для нас это уникальная возможность помочь жителям нашей страны ближе познакомиться с яркими представителями белорусской живописи. В этом году благодаря онлайн-формату выставка под открытым небом соберет еще больше поклонников, ведь посетить ее смогут не только белорусы, но и виртуальные гости из любой страны мира, - говорит Ольга Жукова, начальник отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь). - У ценителей белорусского искусства получится двойной праздник: сначала можно увидеть экспозицию онлайн, а затем насладиться проектом вживую”.

Справочно

Ежегодно выставочный проект “Художник и город” знакомит с выдающимися современными художниками и собирает на площади Якуба Коласа в Минске более 2 миллионов человек.

В 2018 году проект вышел на республиканский уровень - выставка прошла не только в Минске, но и в Витебске, а в 2019 году после столицы переехала в Брест.

В 2019 году "Художник и город" стал лауреатом крупнейшей в Восточной Европе и Средней Азии премии Eventiada IPRA Golden Worlds Awards в номинации "Лучший культурный проект".

В этом году проект реализуется Мемориальным музеем-мастерской З.И.Азгура совместно с коммуникационной компанией GBS и музеем "Витебский центр современного искусства" при поддержке Минского городского исполнительного комитета. Седьмой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает банк ВТБ (Беларусь).

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