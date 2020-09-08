На выставке в НЦСИ звуки речи предстанут как образы

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Сергея Багласова "Образы звуков славянской азбуки" покажут 10 сентября в Национальном центре современных искусств Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Сергей Багласов известен как автор проектов реставрации Троицкого предместья, Минской ратуши. Он заинтересовался в 1970-х годах историей возникновения славянской азбуки. "Изучая формообразование как архитектор, в этом проекте мастер создает свою собственную художественно-лингвистическую концепцию: звуки могут быть представлены как образы. К примеру, "щ" звучит щекотно, "ч" - мрачно, а "б" - твердо, как борьба. Эти эмоциональные образы нашли непосредственное отражение в графических формах букв", - рассказали в центре.

По словам организаторов, каждая из 27 живописных работ Сергея Багласова представляет собой кодировку звука в визуальный образ, который создан на основе традиционного начертания соответствующей буквы славянской азбуки. Кроме того, каждое произведение сопровождается характерным звуковым рядом слов. Зритель оказывается в необычной ситуации, одновременно читая текст и рассматривая живопись.

Увидеть экспозицию можно по 11 октября.-0-