Начала рисовать почти в 80 лет: выставка Аллы Киченок "Окно в мир" открылась в Минске

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка Аллы Киченок "Окно в мир" открылась в филиале Президентской библиотеки в резиденции Президента Беларуси, сообщила БЕЛТА заведующая филиалом Татьяна Лычагина.

"Рисованием Алла Киченок стала заниматься всего несколько лет назад, и живопись стала для нее страстью и спасением от невзгод, - сказала Татьяна Лычагина. - После выхода на пенсию у нее буквально проснулись жажда жизни, стремление не только заметить, насколько она прекрасна, но и поделиться своей радостью с другими. Она начала рисовать почти в 80 лет. Ее работы крайне светлые, солнечные и жизнеутверждающие. Картины излучают удивительный свет добра и позитива. Они словно открывают окно в удивительный мир добра, гармонии, единства человека и природы", - отметила заведующая.

Алла Киченок родилась в тяжелые военные годы на границе Казахстана с Кыргызстаном и Китаем. "В ее детстве не было цветных карандашей, не говоря уже о красках. Но все-таки простым карандашом она пыталась переводить картины русских живописцев из цветных вкладок журнала "Огонек". Ее мама работала в библиотеке, поэтому она могла полистать это популярнейшее в СССР издание", - рассказала Татьяна Лычагина.

Известно также, что автор выставки заочно окончила педагогический институт в Шымкенте, где преподавала историю местным детям. В далеком 1975 году она переехала в Минск. Читала историю в средней школе, потом в профессионально-техническом училище №24 (ныне Минский государственный профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко).-0-