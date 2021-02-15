Начался прием заявок на участие в фестивале декоративно-прикладного искусства "ТекСтильный букет"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыт прием заявок на участие в III Международном фестивале декоративно-прикладного искусства "ТекСтильный букет", который пройдет в Минске 16-20 июня. Такая информация размещена на официальном сайте Национального центра современных искусств.

Проект направлен на демонстрацию творческих достижений художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, работающих в различных жанрах и техниках художественного текстиля. К участию приглашаются белорусские и зарубежные авторы - как индивидуальные мастера, так и творческие коллективы (клубы, студии, объединения), а также сотрудники музеев, педагоги, искусствоведы.

"Могут быть представлены авторские и коллективные произведения и проекты, выполненные в традиционных и экспериментальных текстильных техниках: лоскутное шитье, ткачество, вышивка, аппликация, вязание, куклы, костюм, текстильные коллажи, традиционные предметы из текстиля и дизайнерские произведения", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 12 апреля.-0-