Начинающие артисты на "Славянском базаре" рассказали о себе и отношении к фестивальному движению

17 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Начинающие артисты Хабиб, Гидаят и Газан рассказали на пресс-конференции во время "Славянского базара" о себе, каналах продвижения своего творчества и отношении к фестивальному движению, передает корреспондент БЕЛТА.

О молодых артистах в интернете есть не так много сведений, поэтому многие вопросы на пресс-конференции накануне концерта, в котором они будут участвовать, касались их биографий. Хабиб рассказал, что родился в Казани, занимался музыкой для себя, а затем с одной гитарой уехал покорять Москву. В 2018 году он участвовал в музыкальном проекте "Песни", который дал ему путевку на большую сцену. После проекта он начал сам писать песни. "Ягода малинка" - его самая известная песня, которую поют и дети, и взрослые. "Есть видео, на которых под нее танцуют даже жители африканского континента", - рассказал певец.

Рэпер Гидаят поделился, что родился в Сибири и после 13 лет переехал в Москву. Его коллега по творчеству Газан является автором и исполнителем собственных песен. Оба выступили в дуэте, и их совместная песня "выстрелила" в сети. Газан со школьной скамьи увлекался музыкой, но на любительском уровне, и лишь два года назад занялся ею профессионально. Он с детства мечтал стать артистом, но получил юридическое образование.

Журналисты предложили артистам заглянуть в будущее и поделиться мыслями, чем они будут заниматься через 10 лет. Хабиб мечтает стать примерным семьянином и по-прежнему посвящать себя музыке. Гидаят планирует через несколько лет уйти в продюсирование, эту тему он уже изучает. Газан же видит себя в Италии с любимой девушкой.

Вопросы артистам также задавали юные корреспонденты газеты "Зорька". Ребят интересовало, что мотивирует певцов продолжать свое творчество. Все трое выразили одинаковое мнение, что главная движущая сила творчества - это их поклонники. Артисты продолжают создавать новые композиции для фанатов и им приятно видеть отклик от публики, в том числе в соцсетях.

На вопрос о способах продвижения своего творчества Газан ответил, что основной канал для пиара - это интернет, так как это самый быстрый способ прославиться. Хабиб и Гидаят были единодушны в том, что продвигать себя следует как с помощью конкурсов вокалистов, фестивалей, так и через соцсети, которые дают толчок для популярности. "Я сам выпускник такого проекта, который дал старт для меня как певца, поэтому считаю, что одним интернетом артист не обойдется. Участвуйте в конкурсах, фестивалях, они дают возможность сделать первые шаги на эстраде", - поделился Хабиб.-0-