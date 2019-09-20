20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшее количество голосов телезрители отдали за песню Марии Ермаковой "VETRA". Таковы результаты зрительского голосования во время национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас идет подсчет голосов профессионального жюри.

На этот раз за путевку на детское "Евровидение-2019" соревнуются исключительно девочки: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова.

Финальное шоу проходит в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. Трансляция гала-концерта ведется на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании.

Победителя национального отбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он получит специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман", - и представит страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-