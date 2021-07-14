Накануне открытия "Славянского базара" танцующий оркестр и балет на льду представят дебютное шоу

14 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня, в преддверии открытия фестиваля "Славянский базар в Витебске", на сцене Летнего амфитеатра танцующий симфонический оркестр и балет на льду представят дебютную шоу-программу "Увертюра фестиваля. Огонь и лед". Об этом на пресс-конференции сообщил продюсер сборного коллектива Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra исполнит знаменитые рок-хиты в симфонической обработке, а артисты Санкт-Петербургского балета на льду вместе с музыкантами представят феерию фигурного танца на коньках. "Эта программа будет исполняться впервые в Витебске. После мы будем выступать с ней в других городах и странах, а осенью представим ее в Кремлевском дворце в Москве", - рассказал продюсер.

Специально для ледяной феерии на сцене Летнего амфитеатра установлена площадка 10х15 м со специальным искусственным покрытием, которое позволяет артистам и музыкантам скользить на коньках без риска, что лед растает на 30-градусной жаре. Здесь выступят победители и призеры мировых спортивных соревнований по фигурному катанию.

Concord Orchestra, которым дирижирует итальянец Фабио Пирола, и Санкт-Петербургский балет на льду бывали в Витебске не раз, но впервые представят на фестивальной сцене совместную программу. Оба коллектива сотрудничают уже 6 лет и за это время успели побывать со своими необычными программами в 6 странах. На вопрос журналистов, сложно ли было музыкантам сочетать игру на инструментах и хореографию на льду, участники оркестра ответили, что репетиции проходили сначала с хореографом. После заучивания танцевальных па музыканты брали инструменты и репетировали хореографическую постановку уже с ними. Музыканты признались, что поначалу было трудно, но затем все доводилось до автоматизма, и в итоге получалось незабываемое шоу.

"Следующая программа, к которой мы вскоре приступим, будет называться "Восстание машин". Мы надеемся, что сможем в следующем году показать ее на фестивальной сцене", - добавил Алексей Богданов.

Также музыканты чуть-чуть приоткрыли завесу тайны и рассказали, что сегодняшнее выступление будет представлять собой шоу-спектакль со связным сюжетом. И отметили, что яркое выступление запомнится зрителям надолго.-0-