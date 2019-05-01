Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская отмечает юбилей

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Беларуси, композитору, эстрадной певице Ядвиге Поплавской сегодня исполняется 70 лет.
Родилась Ядвига Поплавская 1 мая 1949 года в деревне Далидовичи Воложинского района. Позже семья переехала в Минск. Отец Ядвиги - Константин Иосифович Поплавский был прекрасным музыкантом, много сделавшим для сохранения и развития белорусской народной культуры. Он играл буквально на всех существующих инструментах, преподавал хоровое дирижирование в консерватории и был музыкальным руководителем хора Цитовича. Мама Ядвиги Поплавской, хоть и не была профессиональным музыкантом, обладала очень чистым голосом. Именно благодаря родителям Ядвига и ее брат с сестрой стали музыкантами.
В 1972 году Ядвига окончила Белорусскую консерваторию по классу фортепиано, а в 1988-м - отделение композиции. В 1971 году она была в числе основателей популярного в 1970-х годах минского вокально-инструментального ансамбля "Верасы". В ансамбле занималась аранжировкой, играла на клавишных, исполняла вокальные партии. В 1973 году в ансамбль пришел Александр Тиханович (бас-гитара, вокал, труба), ставший впоследствии ее мужем. В 1986 году Ядвига Поплавская и Александр Тиханович были вынуждены покинуть ансамбль "Верасы", а в 1987 году попали в только что организованный Государственный концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга.
После победы на конкурсе "Песня-88" с песней "Счастливый случай" Ядвига Поплавская и Александр Тиханович создали дуэт с одноименным названием. Позднее на его основе была сформирована группа, в которой Ядвига Поплавская занималась аранжировкой, играла на клавишных и была вокалисткой. Коллектив "Счастливый случай" участвовал в фестивале "Золотая лира", гастролировал в России, Болгарии, Чехословакии, Германии, Югославии, Польше, Венгрии, Финляндии, Франции, Канаде и Израиле.
В 1988 году Ядвига Поплавская вместе с мужем организовала Театр песни и творческую студию при нем (с 2002 года - продюсерский центр ООО "Профиартвидеон").
В 2006 году Указом Президента Республики Беларусь за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, сохранение и пропаганду лучших музыкальных традиций Ядвиге Поплавской и Александру Тихановичу были присвоены почетные звания "Народный артист Беларуси".
Ядвига Поплавская и Александр Тиханович были самой известной "звездной" парой советской и белорусской эстрады - на сцене, рука об руку, они провели более 40 лет. Выступая в составе легендарного ансамбля "Верасы" и в творческом содружестве, они подарили слушателям множество задушевных песен, ставших настоящими шлягерами, среди них - "Малиновки заслышав голосок", "Морской прибой" и многие другие. За исполнение песни "Я у бабушки живу" Минздрав СССР объявил артистам официальную благодарность: Ядвига Поплавская так проникновенно и трогательно пела: "У меня сестренки нет…", что многие семьи решились на второго ребенка, тем самым увеличив рождаемость в стране. Кстати, эту песню в некоторой степени можно назвать автобиографичной: дочь артистов Анастасия, родившаяся в 1980 году, практически все детство провела с бабушками, пока родители активно гастролировали.
Александра Тихановича не стало в ночь на 28 января 2017 года, он умер на 65-м году жизни. Ядвигу Поплавскую многие представляли как одно неразрывное целое с ее мужем, верным товарищем и партнером по сцене. Однако после смерти супруга музыкальная карьера Ядвиги Поплавской продолжилась, сегодня она выступает, исполняя как хиты их с мужем совместного творческого прошлого, так и новые песни. В одном из интервью Ядвига Поплавская призналась, что не чувствует себя одинокой: "Любовь к Саше греет душу и сердце, и не только мою - родных, друзей". Дочь артистов, Анастасия Тиханович, пошла по стопам родителей - сегодня она известная белорусская певица и продюсер, выступает как сольно, так и в дуэте с мамой. По словам Ядвиги Константиновны, тандем Поплавская - Тиханович не прекратил существовать: "Мне с Настей на сцене очень хорошо. Она удивительно тонкий музыкант. Артистична, трудолюбива, как Саша. Так же, как мы с ним, отдает слушателям свои любовь и душевное тепло".
Ядвига Поплавская является автором кантаты "Сын земли", симфонической поэмы, цикла прелюдий, сонаты, детских пьес для фортепиано, хоров, романсов, эстрадных песен, обработок и аранжировок белорусского песенного фольклора. Также, помимо концертной деятельности, Ядвига Поплавская занимается аранжировками, пишет эстрадные песни и музыку для театра и кино. Она выступила редактором и сделала фортепианное изложение песен для нотного альбома "Владимир Мулявин. Беларусь - моя песня".-0-
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