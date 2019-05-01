Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская отмечает юбилей

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Беларуси, композитору, эстрадной певице Ядвиге Поплавской сегодня исполняется 70 лет.

Родилась Ядвига Поплавская 1 мая 1949 года в деревне Далидовичи Воложинского района. Позже семья переехала в Минск. Отец Ядвиги - Константин Иосифович Поплавский был прекрасным музыкантом, много сделавшим для сохранения и развития белорусской народной культуры. Он играл буквально на всех существующих инструментах, преподавал хоровое дирижирование в консерватории и был музыкальным руководителем хора Цитовича. Мама Ядвиги Поплавской, хоть и не была профессиональным музыкантом, обладала очень чистым голосом. Именно благодаря родителям Ядвига и ее брат с сестрой стали музыкантами.

Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ядвигу Поплавскую с юбилеем "Благодаря исключительному таланту и работоспособности Вы стали образцом высокого профессионального мастерства, примером преданного и неутомимого служения национальному искусству",- говорится в поздравлении.

В 1972 году Ядвига окончила Белорусскую консерваторию по классу фортепиано, а в 1988-м - отделение композиции. В 1971 году она была в числе основателей популярного в 1970-х годах минского вокально-инструментального ансамбля "Верасы". В ансамбле занималась аранжировкой, играла на клавишных, исполняла вокальные партии. В 1973 году в ансамбль пришел Александр Тиханович (бас-гитара, вокал, труба), ставший впоследствии ее мужем. В 1986 году Ядвига Поплавская и Александр Тиханович были вынуждены покинуть ансамбль "Верасы", а в 1987 году попали в только что организованный Государственный концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга.

София Ротару и Ядвига Поплавская. Фестиваль "Золотой шлягер", 2000 год

Николай Басков и Ядвига Поплавская. Съемки "Новогоднего огонька" телеканалом СТВ, 2004 год

Ядвига Поплавская и Анжелика Агурбаш, 2006 год

После победы на конкурсе "Песня-88" с песней "Счастливый случай" Ядвига Поплавская и Александр Тиханович создали дуэт с одноименным названием. Позднее на его основе была сформирована группа, в которой Ядвига Поплавская занималась аранжировкой, играла на клавишных и была вокалисткой. Коллектив "Счастливый случай" участвовал в фестивале "Золотая лира", гастролировал в России, Болгарии, Чехословакии, Германии, Югославии, Польше, Венгрии, Финляндии, Франции, Канаде и Израиле.

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. XVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", 2008 год

В 1988 году Ядвига Поплавская вместе с мужем организовала Театр песни и творческую студию при нем (с 2002 года - продюсерский центр ООО "Профиартвидеон").

В 2006 году Указом Президента Республики Беларусь за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, сохранение и пропаганду лучших музыкальных традиций Ядвиге Поплавской и Александру Тихановичу были присвоены почетные звания "Народный артист Беларуси".

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, 2009 год

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович были самой известной "звездной" парой советской и белорусской эстрады - на сцене, рука об руку, они провели более 40 лет. Выступая в составе легендарного ансамбля "Верасы" и в творческом содружестве, они подарили слушателям множество задушевных песен, ставших настоящими шлягерами, среди них - "Малиновки заслышав голосок", "Морской прибой" и многие другие. За исполнение песни "Я у бабушки живу" Минздрав СССР объявил артистам официальную благодарность: Ядвига Поплавская так проникновенно и трогательно пела: "У меня сестренки нет…", что многие семьи решились на второго ребенка, тем самым увеличив рождаемость в стране. Кстати, эту песню в некоторой степени можно назвать автобиографичной: дочь артистов Анастасия, родившаяся в 1980 году, практически все детство провела с бабушками, пока родители активно гастролировали.

Ядвига Поплавская и Александра Пахмутова, 2011 год

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Финальный гала-концерт акции "Мы вместе" прошел в Минске, 2015 год

Ядвига Поплавская, 2017 год

Александра Тихановича не стало в ночь на 28 января 2017 года, он умер на 65-м году жизни. Ядвигу Поплавскую многие представляли как одно неразрывное целое с ее мужем, верным товарищем и партнером по сцене. Однако после смерти супруга музыкальная карьера Ядвиги Поплавской продолжилась, сегодня она выступает, исполняя как хиты их с мужем совместного творческого прошлого, так и новые песни. В одном из интервью Ядвига Поплавская призналась, что не чувствует себя одинокой: "Любовь к Саше греет душу и сердце, и не только мою - родных, друзей". Дочь артистов, Анастасия Тиханович, пошла по стопам родителей - сегодня она известная белорусская певица и продюсер, выступает как сольно, так и в дуэте с мамой. По словам Ядвиги Константиновны, тандем Поплавская - Тиханович не прекратил существовать: "Мне с Настей на сцене очень хорошо. Она удивительно тонкий музыкант. Артистична, трудолюбива, как Саша. Так же, как мы с ним, отдает слушателям свои любовь и душевное тепло".

Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович. Юбилейный концерт Александра Морозова прошел на "Славянском базаре", 2018 год

Ядвига Поплавская является автором кантаты "Сын земли", симфонической поэмы, цикла прелюдий, сонаты, детских пьес для фортепиано, хоров, романсов, эстрадных песен, обработок и аранжировок белорусского песенного фольклора. Также, помимо концертной деятельности, Ядвига Поплавская занимается аранжировками, пишет эстрадные песни и музыку для театра и кино. Она выступила редактором и сделала фортепианное изложение песен для нотного альбома "Владимир Мулявин. Беларусь - моя песня".-0-

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