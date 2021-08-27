Народной артистке Беларуси Нине Ломанович исполняется 70 лет





Нина Иосифовна Ломанович родилась 27 августа 1951 года в деревне Лапичи Осиповичского района Могилевской области. Училась в Белорусской государственной академии музыки. С 1993 года она является главным хормейстером Большого театра Беларуси.





Творческим достижением хора во главе с Ниной Ломанович стал высокий профессиональный уровень исполнения сложных по объему и исполнительским задачам хоровых партий в операх "Борис Годунов" и "Хованщина" М.Мусоргского, "Набукко" и "Аида" Дж.Верди, "Снегурочка" Н.Римского-Корсакова, "Турандот" Дж.Пуччини, "Князь Игорь" А.Бородина, "Сельская честь" П.Масканьи.





На вопрос о самом ярком событии, случившемся с Ниной Иосифовной за все время руководства хором, она отвечает, что каждый день в театре для нее яркий. И в нем не соскучишься! Работа с гениальными партитурами приносит множество эмоций, репетиции вдохновляют больше, чем финальный продукт, и она может вслед за Эфросом сказать: "Репетиция - любовь моя".





За творческие успехи Нина Ломанович неоднократно поощрялась Министерством культуры Республики Беларусь и руководством театра. Она является лауреатом Специальной премии Президента Республики Беларусь для деятелей культуры и искусства в номинации "Музыкальное искусство" (1998 год). Награждена нагрудным знаком Министерства культуры Республики Беларусь "За вклад в развитие культуры Беларуси". В 1999 году ей присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь".





В 2010 году указом Президента Республики Беларусь за высокое профессиональное мастерство и выдающиеся достижения в развитии культуры Нине Ломанович присвоено почетное звание "Народный артист Беларуси". В 2017 году ей присуждена Государственная премия Республики Беларусь за значительные творческие достижения в развитии музыкального искусства, пропаганду духовных ценностей и значительный личный вклад в постановку оперного спектакля на музыку Дмитрия Смольского "Седая легенда" по произведению Владимира Короткевича.





В одной из газет о хоре Нины Ломанович сказано, что это самый крупный бриллиант в короне белорусской оперы.-0-

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Беларуси, хоровому дирижеру Нине Ломанович сегодня исполняется 70 лет.