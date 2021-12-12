Народной артистке России Кларе Новиковой исполняется 75 лет

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке России и талантливой юмористке Кларе Новиковой сегодня исполняется 75 лет.

Клара Борисовна Новикова родилась 12 декабря 1946 года в Киеве в семье фронтовика, директора обувного магазина на Подоле Бориса Зиновьевича Герцера и Полины Семеновны, домохозяйки.

Любовь к сцене сопровождает Клару Борисовну на протяжении всей жизни. Именно она и привела девушку в престижную Киевскую студию эстрадно-циркового искусства. Весьма примечательно, что выбор дочери отец не одобрил, а потому постоянно настаивал на том, чтобы она бросила учебу. Однако Клара довела начатое до конца и, получив диплом, собрала вещи и уехала в Москву.

В столице будущей артистке улыбнулась удача - она с первой попытки поступила в ГИТИС. Талантливую девушку отмечали педагоги, Клара считалась одной из лучших студенток на курсе. После окончания института Клара Новикова начала работу в Москонцерте под руководством Павла Леонидова. Здесь артистка отточила свое мастерство и получила опыт работы с публикой.

В 1974 году Клара Новикова приняла участие во всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Ее чувство юмора и умение держаться на сцене высоко оценило профессиональное жюри. В итоге Клару признали победительницей конкурса. А приз ей вручал сам Аркадий Райкин.

Настоящая слава пришла к киевской артистке после того, как она начала сотрудничать с известным украинским драматургом Марьяном Беленьким. Именно он создал для нее образ легендарной Тети Сони, который в будущем стал визитной карточкой артистки. Клара Новикова много выступала на телевидении и пользовалась огромным успехом у зрителей. В начале девяностых главной площадкой для деятельности талантливой юмористки стала телепередача "Аншлаг". Всего за несколько выступлений артистка стала одной из главных звезд всего проекта, а также его постоянной участницей.

В период пика популярности Клара Новикова пробовала себя как певица. Она исполняла весьма востребованные песни "Пусть музыка звучит", "Зеркала", "Эта жизнь", "Желаю вам любви". В кино актриса впервые появилась в 1991 году в экранизации спектакля "Как это делалось в Одессе". Стоит также отметить комедию "Вы будете смеяться", в которой Клара Новикова перевоплощалась в совершенно разнообразных персонажей, каждый раз оставаясь главной героиней истории.

В 1997 году Клара Новикова получила звание народной артистки России. Однако останавливаться на достигнутом не собиралась и попробовала себя в качестве писательницы. В 2001 году свет увидел роман "Моя история". Книгу тепло встретили не только в России, но и в других странах СНГ.

В одном из интервью артистка призналась, что всю свою жизнь она мысленно доказывала папе тот факт, что не зря выбрала свою профессию. "Мне очень хотелось, чтобы он мной гордился", - говорит Клара Борисовна.

Клара Борисовна дважды была замужем, ее первым супругом стал барабанщик Виктор Новиков. Второй муж - Юрий Зерчанинов - всю свою жизнь проработал в сфере журналистики. Во втором браке на свет появилась единственная дочь артистки Мария.

Клара Новикова - одна из самых известных российских эстрадных артисток, ее образы и монологи вызывают смех, дарят радость, а она сама постоянно является объектом всеобщего восхищения. Артистка умеет быть бесконечно разной, при этом настоящей и искренней со своим зрителем.-0-