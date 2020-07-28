Народному артисту Беларуси Григорию Белоцерковскому исполняется 75 лет

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси Григорию Белоцерковскому сегодня исполняется 75 лет.

Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 75-летием "Яркий талант и высокий профессионализм по праву заслужили признание коллег и искреннюю любовь зрителей", - говорится в поздравлении.

Более 50 лет Григорий Белоцерковский отдал театральной сцене. Актер заслужил искреннюю любовь зрителей и огромное уважение коллег. Он и сейчас полон сил и энергии - работает с молодыми артистами, проводит творческие встречи со зрителями, входит в художественный совет Могилевского драматического театра, по-прежнему задействован во многих его постановках.

Сегодня в свой день рождения актер выйдет на сцену театра в спектакле "Последние свидетели" по книге Светланы Алексиевич. А потом юбиляра поздравят коллеги и друзья.

Родился Григорий Яковлевич Белоцерковский 28 июля 1945 года в городе Барнауле Алтайского края России в семье рабочих. Когда будущему актеру было три года, родители решили переехать в Минск. В 1962 году Григорий поступил в Белорусский государственный политехнический институт, успев поработать учеником фрезеровщика на Минском тракторном заводе. Уже тогда он играл в народном театральном коллективе. И любовь к театру победила.

В 1965 году Григорий поступил в Белорусский театрально-художественный институт на курс Дмитрия Орлова. По окончании, в 1969 году, оказался в Брестском областном драматическом театре Ленинского комсомола, где служил 16 лет. С 1985 года жизнь Григория Белоцерковского связана с Могилевским областным драматическим театром. Он сыграл более 100 ролей в спектаклях, в том числе по произведениям Жан-Батиста Мольера, Уильяма Шекспира, Александра Сухово-Кобылина, Бертольта Брехта, Михаила Булгакова, Александра Вампилова.

Григорий Белоцерковский снимался в кино. Самые известные фильмы с его участием - "И больше никого", "Раскиданное гнездо", "Крест на земле и полная луна в небе".

В 1988 году актер был удостоен почетного звания заслуженного артиста БССР. На фестивале национальной драмы имени В.Дунина-Марцинкевича в 2002 году он был награжден дипломом за лучшую мужскую роль - образ Лапушинского в спектакле "Воспоминания о Вавилоне" Елены Поповой. В 2007 году на Московском международном фестивале камерных театров и спектаклей малых форм "Славянский венок" получил награду за лучшую мужскую роль - Мультик в спектакле "Вечер" Алексея Дударева. В 2014 году Григорию Белоцерковскому было присвоено звание народного артиста Беларуси.-0-