Народному артисту Беларуси Владимиру Петрову исполняется 65 лет

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси солисту Большого театра оперы и балета Владимиру Петрову исполняется 65 лет.

Артист родился 3 февраля 1956 года в российском Челябинске, куда семья переехала во время войны. Здесь он окончил школу и поступил в Омский монтажный техникум. После окончания учебы ушел в армию.

Владимир Петров увлекся музыкой еще в школьные годы, а оказавшись в армии, стал участником ансамбля, самостоятельно изучал сольфеджио и в самоволку регулярно посещал филармонию.

Отслужив в армии, поступил в Уральскую государственную консерваторию имени М.П. Мусоргского в Екатеринбурге. После окончания попал в Омский музыкальный театр, в котором проработал почти 7 лет. Там он освоил разные жанры - оперу, оперетту, мюзиклы, балет. По словам Петрова, Омск стал для него большой школой.

В то время он участвовал в разных конкурсах, и на одном из них познакомился с Сергеем Костиным, бывшим директором Белорусского музыкального театра, который пригласил его работать в Минск. Петров с удовольствием согласился.

Ключевой оперой в своей карьере Владимир Петров считает "Евгения Онегина". Именно ее он первой разучивал в Свердловской консерватории, пел в Омске и в образе Онегина впервые вышел на сцену Большого театра Беларуси в октябре 1992-го.

Благородство тембра, красота и сила голоса, аристократический облик в сочетании с талантом сценического перевоплощения содействовали быстрому успеху артиста у публики и критиков. Он является лауреатом престижных международных вокальных конкурсов, в том числе I Международного конкурса оперных певцов им. Н.Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге (1994), Международного конкурса оперных певцов им. Б.Христова в Болгарии (1996), конкурса оперных лауреатов в Монте-Карло "Voice-Masters-1997".

По персональным приглашениям Владимир Петров выступал на сценах оперных театров Германии, Швейцарии, Польши, Франции, Ирландии, Китая, Израиля, Болгарии, Испании, России и других стран. Он выступал на таких известных международных фестивалях, как Classic Openair в Швейцарии и Kirn в Германии. Интерпретация роли Дон Жуана на гастролях в Солотурне позволила швейцарской критике оценить его выступление как "класс мирового уровня" и сравнить белорусского солиста с эталонным исполнителем роли.

За значительный личный вклад в развитие национальной культуры, сохранение и пропаганду лучших музыкальных традиций в 2006 году Владимиру Петрову было присвоено почетное звание народного артиста Республики Беларусь. В 2015 году за выдающийся вклад в театральное искусство страны артист был награжден высшей наградой Союза театральных деятелей Беларуси - премией "Хрустальная Павлинка", а в 2016 году стал Кавалером Ордена Франциска Скорины.

Свой юбилей Владимир Петров отметит настоящим фестивалем спектаклей. Он исполнит заглавную партию в опере "Риголетто" и сыграет Жермона в "Травиате" Джузеппе Верди, Григория Грязного в исторической драме Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", Князя Елецкого в "Пиковой даме" Петра Чайковского.

4 февраля перед показом оперы "Травиата" в фойе Большого театра оперы и балеты торжественно откроется фотовыставка, посвященная творчеству Владимира Петрова.-0-

Фото Большого театра