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22 июля 2021, 07:03

Народному артисту России Олегу Газманову исполняется 70 лет

Олег Газманов. Фото из архива
Олег Газманов. Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России композитору и певцу Олегу Газманову сегодня исполняется 70 лет.

"Ваша жизнь - это пример самоотверженного служения искусству" - Лукашенко поздравил Газманова с 70-летием"Ваша жизнь - это пример самоотверженного служения искусству" - Лукашенко поздравил Газманова с 70-летием
Александр Лукашенко пожелал Олегу Газманову доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых творческих побед.

Родился Олег Михайлович 22 июля 1951 года в небольшом городе Гусев под Калининградом в семье фронтовиков, которые были родом из Беларуси. В пять лет его отдали в музыкальную школу по классу скрипки. Через два года из-за чрезмерной строгости преподавателя у Олега появилась стойкая неприязнь к музыке и он начал заниматься спортом.

После школы будущий артист поступил в Калининградское высшее инженерное морское училище и после его окончания три года ходил в море. Там он получил хорошую практику и стал высококлассным специалистом по холодильным установкам на морских судах.

В 1981 году Олег Газманов окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары. Пел в калининградских вокально-инструментальных ансамблях "Атлантик" и "Визит", затем участвовал в рок-группах "Диво" и "Галактика", писал музыку и стихи. Его песни исполняли многие популярные артисты.

В 1989 году Газманов создал группу "Эскадрон". Осенью 1991 года выпустил дебютный сольный альбом "Эскадрон" с хитами в популярном тогда стиле евродиско, ставшими визитной карточкой Газманова, - "Эскадрон", "Есаул", "Морячка". Песня "Эскадрон" стала мегапопулярной, она 18 месяцев продержалась на первом месте самого престижного хит-парада того времени - газеты "Московский комсомолец". После этого начинается череда концертов в России и за рубежом. Самые большие площадки страны заполнялись до отказа поклонниками.

Баллада "Господа офицеры", посвященная событиям Августовского путча, принесла Газманову славу певца-патриота "новой посткоммунистической России". Олег Газманов - неизменный участник концертных программ, посвященных военным и мужским праздникам.

Прочное место на эстраде Олегу помог занять оригинальный стиль - сочетание традиционного фольклора и современной рок- и поп-музыки. Каждая концертная программа Газманова не просто яркое шоу, но и своеобразный отчет перед зрителями, поэтому наряду с известными хитами певец исполняет новые произведения.

В 2012 году Олег Газманов принял участие в записи гимна Российской Федерации с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии им.Александрова, а также записал сольное исполнение гимна. В 2013 году ему присвоено звание почетного гражданина города Калининграда и города Саратова, а в 2014 году Газманов принял активное участие в мероприятиях по подготовке и проведению Олимпийских игр в Сочи.

Олегу Газманову за большие заслуги в области искусства в 2001 году присуждено звание народного артиста России. В 2006 году он стал кавалером ордена Почета, в 2012-м - кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а в 2018 году удостоен ордена Дружбы.

Певец неоднократно становился лауреатом фестиваля "Песня года" и премии "Золотой граммофон". В 2018 году Олег Газманов выпустил новый альбом "Жить - так жить!"-0-

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