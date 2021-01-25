Народному артисту России Вячеславу Добрынину исполняется 75 лет

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, талантливому композитору и исполнителю эстрадных песен Вячеславу Добрынину сегодня исполняется 75 лет.

Родился Вячеслав Добрынин 25 января 1946 года в Москве. Получил хорошее гуманитарное образование: закончил филологический факультет МГУ по специальности "историк искусств". Еще в студенческие годы он организовал группу музыкантов "Орфей", которая поначалу исполняла песни знаменитой группы "Битлз". Но наступила пора, когда надо было думать о собственном творческом облике, и Добрынин стал сам сочинять музыку. В первое время он не только писал ноты, но и делал аранжировку мелодий, а также проводил репетиции с музыкантами.

Вместе с ансамблем Вячеслав много лет выступал в ночных клубах, а потом вышел и на профессиональную сцену. Он пел о любви и разлуке, о нежности и красоте.

Популярность Добрынина как композитора неуклонно росла, количество написанных им песен увеличивалось. Он стал одним из первых композиторов, использовавших современную технику. Его композиции вначале распространялись на магнитофонных кассетах, а со временем стали появляться и на грампластинках.

Вскоре о Добрынине заговорили как о сложившемся композиторе. Популярные артисты и музыкальные коллективы стали сами обращаться к нему за помощью. Так, песни композитора появились в репертуаре группы "Голубые гитары", ансамбля "Акварель", а также таких популярных исполнителей, как Лев Лещенко, Алла Пугачева, София Ротару, Иосиф Кобзон, Роксана Бабаян и многих других.

1980 год. Вячеслав Добрынин обсуждает с молодой певицей Аллой Пугачевой будущий хит. Фото РИА Новости

В 1986 году он впервые появился на сцене в качестве сольного исполнителя. Любовь и признание зрителей пришли после исполнения песен "Не сыпь мне соль на рану" и "Синий туман". Настоящим хитом стала композиция "Бабушки-старушки", которую Добрынин исполнил во время одной из телепередач. После этого он окончательно утвердился в статусе популярного исполнителя, начал гастролировать по стране, собирая аншлаги на своих концертах.

Кроме песен Вячеслав Добрынин пишет музыку к спектаклям и кинофильмам, а также играет небольшие роли в них. Он снялся в фильмах "Кулагин и партнеры", "Двойник", "Американский дедушка".

За свою блестящую карьеру Вячеслав Добрынин много раз становился лауреатом различных фестивалей и конкурсов. Он лауреат премии Ленинского и Московского комсомола, трехкратный обладатель Национальной российской премии "Овация", лауреат премии имени Исаака Дунаевского и премии "Золотой граммофон". Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством". В 1998 году на "Площади звезд" в Москве заложили именную плиту Вячеслава Добрынина.

В жизни Добрынина были две прекрасные музы и обе Ирины. В браке с первой появилась дочь Екатерина. В браке со второй он счастлив уже более тридцати лет.

Сейчас Вячеслав Добрынин частый гость на музыкальных фестивалях и телевизионных программах. Он по-прежнему полон вдохновения и продолжает свой творческий путь.-0-