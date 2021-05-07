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Культура
07 мая 2021, 07:01

Народному артисту Владимиру Бортко исполняется 75 лет

Владимир Бортко. Фото ТАСС
Владимир Бортко. Фото ТАСС

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Российской Федерации и Украины, талантливому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Владимиру Бортко сегодня исполняется 75 лет.

Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 75-летиемЛукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 75-летием
"Вас знают и ценят как увлеченного любимым делом режиссера, талантливого сценариста, продюсера и патриотично настроенного политического деятеля", - говорится в поздравлении.

Родился Владимир Владимирович 7 мая 1946 года в Москве в семье театрального режиссера и актрисы. После окончания Киевского геологоразведочного техникума и службы в армии работал техником-электриком в Киеве. Окончив Киевский государственный институт театрального искусства (ныне - Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого), где учился в мастерской Родиона Ефименко и Вадима Чубасова, работал ассистентом режиссера, режиссером-постановщиком на киностудии имени Довженко. В 1975 году поставил свой первый фильм "Канал".

В 1980 году Владимир Бортко стал режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм", где поставил картину "Комиссия по расследованию", памятную актерскими работами Олега Ефремова, Ирины Мирошниченко и Евгения Лебедева. Известность пришла к нему после комедийной ленты "Блондинка за углом", на главные роли в которой режиссер пригласил Андрея Миронова и Татьяну Догилеву. А экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" принесла Владимиру Бортко признание мировой кинообщественности. Фильм был удостоен Гран-при кинофестиваля в Перудже, а Бортко была присуждена Государственная премия РСФСР.

В 1991 году на экраны вышла военная драма "Афганский излом", в которой снялся итальянский актер Микеле Плачидо. После комедии "Удачи вам, господа!" и до поставленной в 1998 году драмы "Цирк сгорел, и клоуны разбежались" Бортко под псевдонимом Ян Худокормов снял первые серии телесериала "Улицы разбитых фонарей". Позднее он снял несколько телесериалов - "Бандитский Петербург", "Идиот" и "Мастер и Маргарита", собравших большую телеаудиторию и отмеченных многочисленными призами.

В 2009 году состоялась премьера художественного фильма "Тарас Бульба" с украинским актером Богданом Ступкой в главной роли. Фильм вызвал значительный зрительский интерес и острую полемику в СМИ России и Украины.

Бортко пробовал себя и в качестве театрального режиссера. В 1993 году на сцене Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге он поставил спектакль "Царь Эдип". В 2010 году в петербургском Театре-фестивале "Балтийский дом" состоялась премьера спектакля "Молот ведьм" в его постановке.

В 1990 году он стал лауреатом государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. В 1994 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 2000 году он получил звание народного артиста России, а в 2003 году - народного артиста Украины. В 2006 году награжден орденом Почета за большой вклад в развитие киноискусства и многолетнюю творческую деятельность.

В 2018 году был награжден орденом Почета (Молдова) в знак высокого признания особых заслуг в развитии молдавско-российского сотрудничества в области кинематографии и за вклад в создание художественного образа господаря Молдовы Дмитрия Кантемира в историческим фильме "Петр Первый. Завещание". Также в этом году был награжден орденом Дружбы за плодотворную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России.

В 1988 году фильм Бортко "Единожды солгав" был удостоен главного приза международного кинофестиваля в Барселоне (Испания). В 1989 году лента "Собачье сердце" получила различные награды на кинофестивалях в Душанбе (Таджикистан), Варшаве (Польша) и Перудже (Италия).

В 2003 году сериал "Идиот" был отмечен премией ТЭФИ в номинации "Лучший телевизионный художественный фильм", а в следующем - премией "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой телевизионный фильм". И в этом же году получил премию А.И.Солженицына "За вдохновенное прочтение романа "Идиот", вызвавшее народный отклик и воссоединившее современного читателя с русской классической литературой в ее нравственном служении".

В 2006 году за постановку сериала "Мастер и Маргарита" Владимир Бортко был удостоен премии ТЭФИ в номинации "За лучшую режиссуру ", а в 2007 году сериал был отмечен специальным призом жюри на международном кинофестивале в Биаррице (Франция).

Владимир Владимирович с 1983 года ведет активную политическую деятельность. С 2011 года он является депутатом Государственной думы РФ от КПРФ. С 5 октября 2016 года занимает пост первого заместителя председателя комитета ГД по культуре.

Владимир Бортко женат, у него есть сын. Супруга Наталья по профессии - сценарист.-0-

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