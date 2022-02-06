Народный артист Беларуси Виктор Саркисьян отмечает юбилей

Виктор Саркисьян. Юбилейный вечер на сцене Большого театра в 2017 году. Фото из личного архива Виктора Саркисьяна

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси Виктору Саркисьяну сегодня исполняет 75 лет.

Саркисьян Виктор Владимирович родился 6 февраля 1947 года в Каменске-Шахтинском Ростовской области. В 1967 году окончил Белорусское хореографическое училище. В тот же год был принят в белорусский театр оперы и балета, а уже через два года молодой танцовщик стал лауреатом I Международного конкурса артистов балета в Москве. Он поразил жюри блестящим исполнением знаменитого гопака из балета "Тарас Бульба" Василия Соловьева-Седого. А первую главную роль в театре молодой лауреат получил в балете "Дон Кихот" Людвига Минкуса. О его Базиле писали критики: "Парад техники, разворачивающийся в финальном па-де-де, звучал у него озорными трюками бесшабашного парня, строгая классическая форма приобретала оттенок акробатичности, каскады виртуозности захватывали, покоряли".

Активную творческую деятельность Виктор Саркисьян совмещал с учебой в Минском институте культуры (ныне - Белорусский государственный университет культуры и искусств), который окончил в 1982 году.

Виктор Саркисьян стал одним из самых ярких танцовщиков в истории белорусского Большого театра. Среди лучших его партий: Нурали ("Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева), Армен ("Гаяне" Арма Хачатуряна), Пьеро ("Арлекинада" Риккардо Дриго), Иван ("Альпийская баллада" Евгения Глебова), Тореро ("Кармен-сюита" Жоржа Бизе Родиона Щедрина), Красс ("Спартак" Арама Хачатуряна). Некоторые из этих ролей создавались непосредственно для Саркисьяна с учетом его феноменальных данных.

Артисту были подвластны танцы классические и характерные, гротеск и героика, бытовая достоверность и балетная условность. Он блестяще исполнил гротескные образы: короля Филиппа в балете "Тиль Уленшпигель" Евгения Глебова и дьявола в спектакле "Сотворение мира" Андрея Петрова. Среди других партий: юноша ("После бала" Генриха Вагнера), Машека ("Курган" Евгения Глебова), Ротбарт ("Лебединое озеро" Петра Чайковского), Чиполлино (одноименный балет Карена Хачатуряна), Блаженный ("Золушка" Сергея Прокофьева).

Огромный успех сопровождал и гастрольные выступления артиста, который был абсолютным фаворитом публики в Дании, Швеции, Норвегии, других странах.

В 1975 году получил звание народного артиста Беларуси.

В 1989 году он завершил карьеру танцовщика и стал участвовать в качестве режиссера-хореографа в постановке балетных спектаклей в республике и за рубежом, а также в течение нескольких лет преподавал в Национальной академии искусств Сирии. Как балетмейстер-постановщик на белорусской сцене Виктор Саркисьян выступил в спектаклях "Сказки Гофмана" Ж. Оффенбах и "Кавалер роз" Р.Штрауса.

С 1993 года Виктор Владимирович Саркисьян преподает в Белорусской государственной академии искусств, обучает хореографии будущих актеров кино и театра. Он является автором 3-томного учебного пособия "Сценический танец" и ряда учебных программ.

В декабре 2020 года Виктор Владимирович Саркисьян был награжден Орденом Франциска Скорины.-0-