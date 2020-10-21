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Культура
21 октября 2020, 07:00

Народный артист РСФСР Никита Михалков отмечает 75-летие

Никита Михалков. Фото ТАСС
Никита Михалков. Фото ТАСС

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту РСФСР, председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову сегодня исполняется 75 лет.

Родился Никита Сергеевич 21 октября 1945 года в Москве в семье советского литератора Сергея Михалкова и поэтессы, писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской. Старший брат - режиссер Андрей Михалков-Кончаловский.

Лукашенко: за годы плодотворной деятельности Никита Михалков создал множество ярких разноплановых образовЛукашенко: за годы плодотворной деятельности Никита Михалков создал множество ярких разноплановых образов
Александр Лукашенко пожелал артисту, чтобы его работы и впредь дарили публике радость и вдохновение, способствовали укреплению культурных связей между народами Беларуси и России.

Никита Михалков начал свой путь в искусстве в то время, когда театры привлекали ничуть не меньше зрителей, чем кино. В 1963 году он поступил в театральное училище имени Щукина. Вместе с ним студенткой "Щуки" стала и Анастасия Вертинская, восходящая звезда кино. На тот момент она уже успела сыграть в "Алых парусах" и "Человеке-амфибии". Роман закончился свадьбой в 1966 году, вскоре у пары родился сын Степан. Однако их союз был недолгим - семья просуществовала около четырех лет.

Михалков проучился в "Щуке" три года, затем продолжил образование во ВГИКе. К тому времени он уже не был новичком в кино. Еще в 1961 году снялся в фильме "Тучи над Борском", но зрители запомнили молодого актера после легендарной ленты "Я шагаю по Москве" (1963). От фильма к фильму росло мастерство актера и расширялся диапазон сыгранных ролей.

В 1972 году 27-летнего Никиту Михалкова забрали в армию и отправили служить на Камчатку. Еще до службы он познакомился с манекенщицей из Общесоюзного Дома моделей Татьяной Соловьевой. Взаимная симпатия переросла в любовь, и вскоре они сыграли свадьбу. У Татьяны и Никиты родились трое детей - Артем, Анна и Надежда.

В 1974 году Никита Михалков снял свой первый фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих". Десятилетие с 1974 по 1984 год прошло плодотворно, почти ежегодно на экраны страны выходили его фильмы. Многие ленты получили всенародное признание, завоевали множество призов на международных и всесоюзных фестивалях.

На рубеже 1970-1980-х Михалков много и успешно снимался, самые известные его роли в фильмах "Сибириада", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс".

В конце 1980-х он создал продюсерское объединение "ТриТэ" (Творчество, Товарищество, Труд). Первым фильмом, созданным при участии этого объединения, стала картина "Урга - территория любви", которая была номинирована на премию "Ника" в пяти категориях и на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

В 1993 году Михалков выпустил фильм "Анна: от 6 до 18", рассказывающий о жизни его дочери Анны, а в 1994 году - "Утомленные солнцем". Фильм получил множество наград, включая Гран-при Каннского кинофестиваля и "Оскар". В 1999 году вышел "Сибирский цирюльник".

В копилке именитого режиссера - десятки кинолент. Среди них такие известные картины, как "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Родня", "12" и другие. Михалков также является автором книг воспоминаний "Публичное одиночество", "Территория моей любви".

Никита Михалков является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", офицером ордена Почетного легиона, награжден орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Лауреат премии Ленинского комсомола, трижды лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии правительства РФ в области культуры за 2019 год. Председатель правления Союза кинематографистов РФ с 23 декабря 1997 года. Один из основателей, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России с 2002 года. Президент Московского международного кинофестиваля с 1999 года. Президент Российского фонда культуры с 1993 года. Президент совета Российского союза правообладателей с 2009 года. Художественный руководитель Государственного театра киноактера с 2017 года. Член президиума Общества русской словесности.

В одном из недавних интервью Никита Сергеевич признался, что не намерен отмечать нынешний юбилей, в том числе из-за ситуации с пандемией. В декабре режиссер планирует премьеру спектакля по фильму "12", на показ которого собирается пригласить всех тех, кого пригласил бы на свой день рождения. Несмотря на солидный возраст и множество регалий, по словам самого Михалкова, в нем сегодняшнем остались все те же задор, простота, открытость, жизнерадостность, что были в его юном герое из фильма "Я шагаю по Москве".-0-

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