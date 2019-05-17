Народный фестиваль искусств организуют в гомельской галерее Г.Х.Ващенко

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ночь музеев в картинной галерее Г.Х.Ващенко в Гомеле пройдет 17 мая в виде народного фестиваля искусств "Я так вижу", сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Начиная с 17.00 часть улицы Карповича в областном центре превратится в настоящий арт-пикник. Здесь свои работы представят любители разных видов творчества - от изобразительного искусства до лозоплетения и вышивки. Гости праздника смогут не только познакомиться с произведениями гомельских умельцев, но и познать основы всевозможных техник на профессиональных мастер-классах.

Серию занятий для детей и взрослых проведет известный художник, педагог, руководитель художественной школы "Ключ" Игорь Ягодкин. Так, ребят он пригласит на мастер-класс "Ключ к творчеству", а всех желающих - разгадать "Ключ к портрету" и "Ключ к рисунку". О тонкостях работы с акварелью расскажет художник Татьяна Борисова.

Также участники Ночи музеев смогут увидеть в залах галереи экспозиции, в том числе и впервые представленные в Беларуси. Например, масштабный выставочный проект "Шедевры Гюстава Доре" знакомит более чем с 120 работами выдающегося французского художника, графика, иллюстратора XIX века. Экспозиция "Мураванае неба" художника и архитектора Кирилла Крищановича посвящена утраченным уникальным зданиям, исчезнувшим или исчезающим объектам Беларуси. А "Искусство Палеха" из фондов государственного музея Палехского искусства переносит в российский поселок в Ивановской области, знаменитый расписными лаковыми миниатюрами и вышивкой.

Атмосферу праздника будет поддерживать музыкальная программа от гомельских городских оркестров, колледжа искусств им.Н.Ф.Соколовского, а также огненное шоу.-0-