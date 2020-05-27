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Культура
27 мая 2020, 17:37

Наскальные хроники

Это место китайские туристы нашли совершенно случайно всего 60 лет назад. Когда до него наконец добрались исследователи, они ахнули: больше 50 тыс. уникальных гигантских статуй провели в гротах Дацзу 15 веков, оставаясь практически никому не известными!

В трех часах от Чунцин

Относительно недавнее открытие пещер Дацзу удивительно еще и потому, что находятся они по китайским меркам под самым боком у крупного города – Чунцина. Всего в 165 километрах – три часа езды на автобусе. Верующие китайцы, правда, легко для себя нашли объяснение этой "невидимости" Дацзу – мол, таким образом высшие силы уберегли святое место от разграбления и разрушения. А случится это могло ни раз. Даже после обнаружения "город статуй" рисковал сильно пострадать от вандалов во время китайской культурной революции в 1960-1970-е. Но дороги к Дацзу оказались настолько плохи, а сам комплекс пещер был настолько мало известен, что "культурные деятели" до него не добрались.

Сейчас многоярусную каменную галерею Дацзу соединяют дороги, лестницы и мосты. Природа вокруг них осталась совершенно нетронутой. Поэтому в перерывах между посещениями каменных "мини-павильонов" перед туристами открываются невероятные виды.

Иностранцы впервые побывали в 75 каменных павильонах только в 1980-х. А накануне миллениума пещеры Дацзу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь они – обязательный пункт на карте любого туриста, добравшегося до юго-запада Китая.

Перед началом экскурсии

Отправляясь в пещеры Дацзу, будьте готовы попасть на 15 веков назад не только в культурном плане, но и коммуникативном. Обязательно разомните пальцы перед поездкой – на них вам придется объясняться с продавцами сувениров, ларечниками, местными дружинниками и остальными работниками "города статуй". Зарубите себе на носу: в Китае, за исключением Шанхая, никто не говорит на иностранном языке. Ни на одном!

Перед экскурсией обязательно купите бутылочку воды и легкий перекус в первом же попавшемся киоске. Чтобы обойти большую часть пещер, понадобится не менее трех-четырех часов, а на пути вам встретится всего два ларька с бедненьким выбором напитков и чипсов. Ну не научились китайцы зарабатывать на туристах!

И еще один совет: обязательно возьмите гида по пещерам Дацзу. Только с его помощью вы поймете, например, что три этажа чем-то занятых каменных изваяний – это не постояльцы древнего общежития, а бедолаги, попавшие в ад.

Кто создал "город статуй"?

Исполинские скульптуры начали появляться в Дацзу в VI веке. Исследователи считают, что первым их начал высекать монах Чжао Чжифын. А пионером среди заказчиков стал градоначальник Чанчжоу конца IX века Вэй Цзюньцзинь. Причина, котораея побудила его нанять резчиков по камню, крайне практична: в те времена Китай раздирали междоусобные феодальные войны и Вэю позарез нужна была поддержка местных жителей. Он заявил, что сам Будда велел вырезать в горе Бэйшань свою статую. Так градоначальник намекнул: высшие силы одобряют его участие в междоусобицах, а потому и люди должны пойти за ним. А еще, как выяснилось позже, Вэй ввел моду на каменные изваяния в пещерах Дацзу. Вслед за ним скульптуры стали заказывать монахи, чиновники и местная знать. "Каменный город" без лишней огласки пополнялся "жителями" вплоть до конца XIX века, хотя большинство китайцев уверено, что все работы были закончены уже в XII. До сих пор точно не подсчитано, сколько статуй оставили нам в наследство мастера. В разных источниках цифра варьируется от 50 до 60 тыс. скульптур. Но экскурсоводы обращают особое внимание туристов только на три главные жемчужины.

Тысячерукая богиня

Вторая жемчужина Дацзу (она же главная) – многорукая богиня милосердия. Рук у нее ровно 1007. И на каждой – по глазу. Так, верят китайцы, богиня может увидеть всех нуждающихся в ее помощи и поддержать их.

По поводу появления тысячерукой в Поднебесной ходят две легенды. Первая гласит: у царя была дочь – Авалокитешвара. Когда тот заболел, она пожертвовала высшим силам руку и глаз в обмен на спасение отца. В награду за сострадание Будда Шакьямуни подарил ей тысячу рук и столько же глаз. По другой легенде Авалокитешвара…был парнем. Он дал монашеский обет спасти всех живы от пут сансары. Наверное, он старался. Но в конце концов понял – это невозможно. И ровно в этот момент его голова разорвалась на 11 частей. Увидев это, Будца Амитабха и бодхисаттва Ваджрапани создали новое тело Авалокитешвары – с тысячью руками, таким образом сделав Великого Сострадающего безмерно могучим.

Какого бы пола ни была (или был?) Авалокитешвара, но почитают его до сих пор. На поклон в храм, где стоит статуя, еще надо суметь пробиться. Китайцы приезжают сюда помолиться и попросить о чем-то сокровенном, стоя на коленях. Кланяются богине до земли.

А всего в паре метрах, прямо в храме торгуют магнитиками. И мой вам совет: не проходите мимо. Во всем огромном комплексе пещер Дацзу лотков с магнитиками ровно столько же, сколько и киосков с едой – целых два.

На входе в храм порядок обеспечивают народные дружинники с красными повязками на рукавах. В трех шагах от них, на улице, богине ставят свечи в виде лотоса и длинных украшенных иероглифами палок. И тоже о чем-то шепотом просят ее.

Спящий Будда

Первую из жемчужин пещер Дацзу невозможно не заметить даже учитывая то, что все статуи тут – исполинские. Гигантский Будда отличается от всех не только размерами (31 метр в длину!), но и положением тела. Во всем "каменном городе" вы не найдете больше ни одной лежачей скульптуры. Примечателен здешний Будда и тем, что его ноги погружены в склон холма, так что об истинном росте можно только догадываться. Любопытны и пальцы этой скульптуры – они напоминают когти хищника. И это не авторская фантазия. Дело в том, что горные породы, в которых выбили Будду за восемь веков расслоились и частично обвалились. Так что хищности его образу добавила сама природа.

Ад на земле

Третья жемчужина Дацзу – высеченные в скале картины ада. Это самый большой по размерам и по количеству статуй раздел пещерного комплекса. Почти 13 метров в высоту! Здесь вы увидите 18 видов ада: от холодного до "ада разрубаемых коленей". Каждому грешнику – свое наказание. Плохо относился к лошадям? После смерти сумасшедший жеребец непременно расправится с тобой! В общем, в древнем Китае знали толк в изощренных пытках.

Потереть

иероглиф – на удачу

Рассказывая иностранным туристам о достопримечательностях пещер Дацзу, гиды упоминают выбитые в горах иероглифах как-то вскользь (а их тут, между прочим, около 100 тыс.!). Но когда к одному из них выстроилась целая очередь из китайцев, стало ясно: эта надпись представляет собой не меньшую ценность, чем та же тысячерукая богиня.

– Удача! Он приносит удачу! Прикоснись рукой и станешь везучим человеком! – уверяла меня на китайском миниатюрная пенсионерка.

Она же пятью минутами позже отчаянно пыталась прыгнуть как можно выше – чтобы хоть одним пальцем коснуться иероглифа. Что тут сказать: удачу не так легко поймать за хвост. Особенно если он находится почти в двух метрах от земли, а у тебя традиционный для жителя Поднебесной невысокий рост.

Елена КРЫЛОВА. Фото автора, газета "7 Дней"

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