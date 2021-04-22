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Культура
22 апреля 2021, 14:39

Национальная библиотека приобрела 91 редкое издание в 2020 году

Фото из архива
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси приобрела 91 редкое издание в 2020 году. Об этом рассказал генеральный директор НББ Роман Мотульский во время XVІІ Международных книговедческих чтений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Книги являются неотъемлемой частью наследия. Белорусская книжная культура имеет многовековую историю, яркую, но вместе с тем и трагичную. Обладая богатейшими коллекциями в области книгопечатания, создания книжных собраний, которые оказали влияние не только на развитие Беларуси, но и соседних стран, в силу различных причин, прежде всего воин, конфессиональных противостояний, изменения границ, усилия наших коллег - предшественников во многом были сведены на нет. После завершения войн и революций, к началу 1920-х годов в Беларуси фактически не осталось ни одной крупной книжной коллекции, которая бы отражала многовековую книжную культуру народа. А во время Великой Отечественной войны даже те небольшие книжные собрания, которые удалось собрать в межвоенный период, были уничтожены, частично вывезены. В результате до настоящего времени цельные исторические книжные собрания в Беларуси не сохранились, можно найти только большие или меньшие их фрагменты, иногда - отдельные экземпляры", - рассказал Роман Мотульский.

По его словам, особое значение для исследователей имеют события Великой Отечественной войны. "Сколько бы времени ни прошло, этот вопрос так и останется не изученным до конца, поскольку каждый год выявляются новые материалы, документы. Из более чем 2 млн документов фонда Государственной библиотеки БССР имени Ленина, сформированного в межвоенный период, осталось всего около 300 тыс., причем самое ценное было вывезено. Мы до сих пор не знаем, какова их судьба, и в этом направлении предстоит много работы", - сказал гендиректор.

За годы независимости белорусским книжным сообществом было сделано многое для возвращения и сохранения памятников книжной культуры.

"За последние несколько лет сотрудниками НББ выявлено около 20 тыс. ранее неизвестных документов, которые пополнили национальную библиографию. Идет работа по ретроспективному комплектованию и возвращению частей утраченных коллекций. В прошлом году Национальной библиотекой приобретено 91 редкое издание, и наиболее ценные из них приобретены за средства фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Уверен, что совместными усилиями в текущем пятилетии национальная библиография и наши фонды пополнятся новыми выявленными, ранее неизвестными изданиями, возвращенными в Беларусь", - добавил Роман Мотульский.

Международные книговедческие чтения - одна из главных площадок страны для обсуждения результатов научных исследований по вопросам книжной культуры и книжного наследия. Конференция достигла высокого уровня, приобрела большую популярность и собирает исследователей книги из разных стран. Всех ее участников объединяет неизменный интерес к книжной культуре Беларуси, ее истории, достижениям и перспективам.

Круг вопросов, запланированных для обсуждения на нынешней конференции, охватывает все важные аспекты развития белорусской книжной культуры - от старинных рукописей до использования современных информационных технологий на всех этапах существования книги. Исследователи обсуждают вопросы, начиная от особенностей художественной атмосферы Библии Франциска Скорины и заканчивая искусством современной белорусской детской книги.

"Международные книговедческие чтения стали настоящим брендом Национальной библиотеки Беларуси. На протяжении 17 лет конференция взрослела, развивалась и менялась. Это мероприятие всегда было таким событием, которое инициировало новые поиски и находки", - отметил заместитель генерального директора - директор по научной работе и издательской деятельности НББ Александр Суша.

Организаторы конференции - Министерство культуры и Национальная библиотека.-0-

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