Национальная библиотека проведет акцию ко Дню родного языка

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси проведет сегодня акцию "Мілагучнае, звонкае, спеўнае слова”, посвященную Международному дню родного языка, сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью НББ.

Согласно исследованию ЮНЕСКО белорусский язык - один из самых благозвучных языков в мире. "Если кто-то сомневается в этом, тогда приглашаем в Национальную библиотеку полистать страницы любимых белорусских произведений. А сегодня предлагаем обратить внимание на внешнее электронное световое табло библиотеки, где можно будет увидеть яркие, красивые, завораживающие ролики с родными словами и цитатами из произведений белорусских писателей", - рассказали в НББ.

Международный день родного языка, который отмечают с 2000 года, провозглашен ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия, а также для обеспечения возможности более полного знакомства с языковыми и культурными традициями по всему миру.-0-