Национальная библиотека проводит выставку ко Всемирному дню здоровья

3 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Тематическая выставка "Здоровье нации - основа процветания государства", посвященная Всемирному дню здоровья, откроется сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Всемирный день здоровья призван формировать у людей правильное представление о здоровой жизни. Каждый год выбирается тема, отражающая глобальную проблему, стоящую перед здравоохранением планеты. Нынешний год объявлен Международным годом работников сестринских и акушерских служб, поэтому мероприятия посвящены их жизненно важной роли в охране здоровья людей", - отметили в НББ.

На выставке будет представлено более 80 документов: книги, брошюры и периодические издания на русском и английском языках. Она будет полезна специалистам в области здравоохранения, медицинским работникам, научным сотрудникам, преподавателям, студентам вузов, а также всем, кто интересуется проблемами здравоохранения и вопросами здорового образа жизни.

Экспозиция будет работать по 12 мая.

Всемирный день здоровья учрежден на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 году и ежегодно отмечается 7 апреля начиная с 1950 года. Дата выбрана не случайно: 7 апреля 1948 года вступил в силу устав ВОЗ. Беларусь - одна из стран - учредителей ВОЗ и активно участвует в работе этой организации. Цель сотрудничества - обеспечить наиболее благоприятные условия для совершенствования работы системы здравоохранения Беларуси, используя мировой опыт.-0-